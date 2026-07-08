KARŞIYAKA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

KARAR NO :

2026/830

Mahkememizde görülmekte olan vasiyetname açılması (noter) davası nedeniyle; mahkememizce verilen 22/06/2026 tarihli gerekçeli karar uyarınca; 12008477784 TCkimlik numaralı, muris Ferihan Seyhan tarafından düzenlenen İstanbul 1. Noterliği'nin, 01/11/1983 tarih 18364 yevmiye numaralı ve İzmir 5. Noterliği'nin 30/04/2007 tarih ve 06450 yevmiye numaralı vasiyetnamelerinin açılıp okunduğunun tespitine, dair kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olmakla, mirasçı 44755559970 T.C. Kimlik nolu Fahrettin Dadak tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.