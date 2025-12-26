KAYSERİ 8. AİLE MAHKEMESİ

DAVACI

GÖKSEL İLHAN





DAVALI

MADINA SALAMOVA





Davacı tarafından aleyhinize açılan velayetin değiştirilmesi davasının yapılan yargılamasında;





Mahkememizce adresiniz bilinmediği ve araştırma yapılması istendiği için adres araştırması yapıldığı ancak bir netice alınamadığından, tebligat yapılamayan davalıya 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. md. uyarınca adresinin meçhul sayılarak, dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Davacı dava dilekçesinde özetle; davalı ile olan birlikteliğinden 07/05/2021 doğumlu Zekiyye İlhan isimli çocuğunun olduğunu, çocuğun velayetinin davalı anne de olduğu, davalı ile ayrı yaşadıkları için bakacak durumda olmadığını, kendisinin maddi durumunun iyi olduğunu tüm bu nedenlerle velayeti davalıda olan müşterek çocuğun velayetinin kendisine verilmesini talep ve dava etmiştir.



