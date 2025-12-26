Giriş Tarihi: 26.12.2025 00:01
KAYSERİ 8. AİLE MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO
:
2024/1009
DAVACI
:
GÖKSEL İLHAN
DAVALI
:
MADINA SALAMOVA
Davacı tarafından aleyhinize açılan velayetin değiştirilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce adresiniz bilinmediği ve araştırma yapılması istendiği için adres araştırması yapıldığı ancak bir netice alınamadığından, tebligat yapılamayan davalıya 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. md. uyarınca adresinin meçhul sayılarak, dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı dava dilekçesinde özetle; davalı ile olan birlikteliğinden 07/05/2021 doğumlu Zekiyye İlhan isimli çocuğunun olduğunu, çocuğun velayetinin davalı anne de olduğu, davalı ile ayrı yaşadıkları için bakacak durumda olmadığını, kendisinin maddi durumunun iyi olduğunu tüm bu nedenlerle velayeti davalıda olan müşterek çocuğun velayetinin kendisine verilmesini talep ve dava etmiştir.
Dava dilekçesine karşı 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, süresince cevap verilmemesi halinde dilekçedeki iddia edilen vakaları inkar etmiş sayılacağınız HMK 317, 318 ve 319 maddeleri gereğince davalı MADINA SALAMOVA'ya ilanen ihtar ve tebliğ olunur.14/10/2025
Basın No: ILN02369555