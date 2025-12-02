Yeni Şafak
KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 02.12.2025 00:01

ESAS NO :
2025/425 - 2025/427 - 2025/429 - 2025/431 - 2025/433 - 2025/435 - 2025/437 - 2025/439 - 2025/441 - 2025/443 - 2025/445 - 2025/447 - 2025/449 - 2025/451 - 2025/453 - 2025/455 - 2025/457- 2025/459 - 2025/461 - 2025/463 - 2025/465 - 2025-467 - 2025/469 - 2025/471 - 2025/473 - 2025/475 - 2025/477 - 2025/479 - 2025/481 - 2025/483 - 2025/485 - 2025/487 - 2025/489 - 2025/491 - 2025/493 - 2025/495 - 2025/497  2025/499 - 2025/501 - 2025/503 - 2025/505 - 2025/507 - 2025/509 - 2025/511 - 2025/513 - 2025/515  2025/517 - 2025/519 - 2025/521 - 2025/523 - 2025/525 - 2025/527 - 2025/529 - 2025/531 - 2025/533  2025/535 - 2025/537 - 2025/539 - 2025/541 - 2025/543 - 2025/547

                   
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketince açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;

İZMİR
ili,
KİRAZ
ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yüzölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.
ESAS 
               
:
2025/425

MAHALLE
        
:
Suludere 

ADA - PARSEL  : 
252 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
3,74 m2'lik daimi irtifak hakkı

MALİKLERİ       :
Ahmet ÇELİK - Ali ÇELİK - Eşref ÇELİK - Меhmet ÇELİK - Mehmet Murtaza ÇELİK - Mustafa ÇELİK - Vesile ÇOMUK

ESAS 
               
:
2025/427

MAHALLE
        
:
Suludere

ADA - PARSEL  : 
282 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
212.12 m2'lik’lik  daimi irtifak hakkı

MALİKLERİ       :
Mustafa Kuş

ESAS 
               
:
2025/429

MAHALLE
        
:
Suludere  

ADA - PARSEL  : 
283 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
705,90 m2'lik daimi irtifak hakkı

MALİKLERİ       :
Hakkı Kuş

ESAS 
               
:
2025/431

MAHALLE
        
:
Suludere

ADA - PARSEL  : 
310 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
1145.36 m2’lik  daimi irtifak hakkı

MALİKLERİ       :
Talip Durmaz

ESAS 
               
:
2025/433

MAHALLE
        
:
Suludere  

ADA - PARSEL  : 
259 parsel 

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
25.30 m2'lik daimi irtifak hakkı

MALİKLERİ       :
Ahmet Balcı - Mehmet Balcı-Bilal Balcı-Hatice Işıktaş- Nedim BALCI-Mustafa BALCI-Hatice BALCI- Emine AKMAN- Mükerrem SERT-Fikriye PEHLİVAN -Ahmet BALCI-Şevket DOĞAN- Hatice BALCI-Sabriye FİDAN-Sinem NALCI-Kemal BALCI -Saadet KARABAYIK-Nefise AKINCI-Ayşe AVCI-Gülşen BOZURT-Mücahit DOĞAN-Mücella ÇELİK

ESAS 
               
:
 2025/435

MAHALLE
        
:
Suludere

ADA - PARSEL  : 
266 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
21.90 m2'lik daimi irtifak hakkı

MALİKLERİ       :
Talip Durmaz

ESAS 
               
:
2025/437

MAHALLE
        
:
Ceritler 

ADA - PARSEL  : 
107 ada 11 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
95.99 m2'lik daimi irtifak hakkı

MALİKLERİ       :
Murat Avşar

ESAS 
               
:
2025/439

MAHALLE
        
:
Suludere 

ADA - PARSEL  : 
914 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
5.29 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Asaf Buldan

ESAS 
               
:
2025/441

MAHALLE
        
:
Suludere

ADA - PARSEL  : 
1346 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
8.89 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
İsmet TÜMEN -Sevgi ÇETİNTÜRK-Nilgün ŞAHİN-Nevin BALCI- İsmail AŞIK - Ali AŞIK - Nuri ÇATAR - Şaziye ÇATAR - Ayşe GÖKÇE - Mehmet AŞIK - Ümmü DURMAZ - Feride AŞIK - Fadime Çatar-Saniye Çatar Emine Tümen

ESAS 
               
:
2025/443

MAHALLE
        
:
Suludere

ADA - PARSEL  : 
324 Parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
21.53 m2'lik mülkiyet ve 843.47 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Asaf Buldan

ESAS 
               
:
2025/445

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
116 ada, 14 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
877.71 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Süleyman Çoban - Oğuz Altay - Uğur Altay

ESAS 
               
:
2025/447

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
108 ada, 14 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
20.61 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Leyla Ekici - Murat Duran

ESAS 
               
:
2025/449

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
107 ada, 10 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
23.27 m2'lik mülkiyet, 5383.22 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Mehbare Topal - Süleyman Fidan - Muammer Fidan - Bilge Karcı -Ayşe Durak - Halil İbrahim Fidan - Fadime Pınar - Eda Durak - Okan Durak  - Gökhan Durak - İbrahim Durak - Mehmet Durak - Murat Fidan - Ali Topaç

ESAS 
               
:
2025/451

MAHALLE
        
:
Suludere

ADA - PARSEL  : 
336 Parsel 

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
14.38 m2'lik mülkiyet, 402.52 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Hüseyin Değirmenci

ESAS 
               
:
2025/453

MAHALLE
        
:
Suludere

ADA - PARSEL  : 
334 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
422.62 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Akile Çalışkan - Yücel Çolak - Leman Değirmenci

ESAS 
               
:
2025/455

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
116 ada, 17 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
688.02 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Recep Paytar

ESAS 
               
:
2025/457

MAHALLE
        
:
Suludere

ADA - PARSEL  : 
333 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
8.89 m2'lik mülkiyet, 223.31 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Havva Değirmenci - Seçil Dumanlıoğlu - Levent Değirmenci- Demet Okşar - Mustafa Değirmenci - Hüseyin Değirmenci

ESAS 
               
:
2025/459

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
116 ada, 20 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
602.50 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Tahsin Avcı

ESAS 
               
:
2025/461

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
116 ada, 19 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
21.53 m2'lik mülkiyet, 2639.44 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Hüseyin ÜLKER

ESAS 
               
:
2025/463

MAHALLE
        
:
Suludere

ADA - PARSEL  : 
338 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
1255.91 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Nadire SÖZLÜ - Hanım Ayşe NALCI - Hatice NAZLI - Mehmet AŞIK- Adem KÜÇÜKER - Kadriye YILDIRIM - Ali BAYIN- Hanım ZEYBEK - Hakan HEKİM - Melike HEKİM- Murat ZAHRAN-Hamide HEKİM-Mehmet HEKİM

ESAS 
               
:
2025/465

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
116 ada, 7 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
8.89 m2'lik mülkiyet, 1.255,35 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Hasan Özdemir

ESAS 
               
:
2025/467

MAHALLE
        
:
Suludere

ADA - PARSEL  : 
364 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
149.66 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Hasan Bulut-Bülent Bulut-Mustafa Bulut-Hüseyin Bulut-Feride Bulut

ESAS 
               
:
2025/469

MAHALLE
        
:
Suludere

ADA - PARSEL  : 
274 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
13.05 m2'lik mülkiyet, 900.48 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Turan Sağlam

ESAS 
               
:
2025/471

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
107 ada, 26 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
798.61 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Dilek Taş-Ayşe Demirli-Akile Babacan-Mehmet Emin Bor-Bekir Çalışkan

ESAS 
               
:
2025/473

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
107 ada, 24 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
11.52 m2'lik mülkiyet, 1990.58 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Nevzat Bedel - Mehmet Bedel

ESAS 
               
:
2025/475

MAHALLE
        
:
Suludere

ADA - PARSEL  : 
300 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
390.31 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Sami Akbaş

ESAS 
               
:
2025/477

MAHALLE
        
:
Suludere

ADA - PARSEL  : 
263 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
11.54 m2'lik mülkiyet, 2325.90 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Kazım Göktekin-Ahmet Tükel-Ersan Tükel-Elvan Tükel Elmalı- İlyas Tükel-Muammer Tükel-Hatice Tükel

ESAS 
               
:
2025/479

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
107 ada, 23 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
733.61 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Huriye Keskin-Halil SARI-Kevser İlhan-Oğuz Kandemir-Hamide Akçam- Semra Can-Kenan Ekici-Teslime Kartal-Hayriye Demirer-Ümit Sarı- Hasan Keskin-Fatma Ekici-Hasan Eşref Aysu-Mustafa Aydemir- Fatma Keskin-Nurhayat Naz-Halil İbrahim Özcan-Ayşe Funda Yamalı

ESAS 
               
:
2025/481

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
116 ada, 6 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
210.39 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Muammer Demir

ESAS 
               
:
2025/483

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
103 ada, 26 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
0.14 m2'lik mülkiyet, 591.41 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Yahya Horzum

ESAS 
               
:
2025/485

MAHALLE
        
:
Suludere

ADA - PARSEL  : 
431 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
5.76 m2'lik mülkiyet, 1270.17 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Gülsüm Çalışkan

ESAS 
               
:
2025/487

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
106 ada, 13 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
1909.59 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Muradiye Dervişoğlu-Salim Dervişoğlu- Semih Dervişoğlu-Sami Dervişoğlu

ESAS 
               
:
2025/489

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
103 ada, 24 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
5.76 m2'lik mülkiyet, 1013.09 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Tayyip Taş-Şükrü Taş

ESAS 
               
:
2025/491

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
116 ada, 5 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
23.62 m2'lik mülkiyet, 274.19 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Emine Demir - Muhsin Demir

ESAS 
               
:
2025/493

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
103 ada, 18 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
5.72 m2'lik mülkiyet ve 100.80 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Ayşe Uysal-Osman Çelik-Zeliha Çalışkan-Mehmet Çalışkan

ESAS 
               
:
2025/495

MAHALLE
        
:
Hisar

ADA - PARSEL  : 
50 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
529.66 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Hülya Kanat

ESAS 
               
:
2025/497

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
116 ada, 4 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
739.23 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Hulusi Demir

ESAS 
               
:
2025/499

MAHALLE
        
:
İstiklal

ADA - PARSEL  : 
17 ada, 2 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
5.29 m2'lik mülkiyet, 878.28 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Adem Kırlı-Gülizar Durmuş-Ali Kırlı- Mehmet Kırlı-Yasemin Eren-Tayfun Kırlı

ESAS 
               
:
2025/501

MAHALLE
        
:
İstiklal

ADA - PARSEL  : 
16 ada, 1 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
166.18 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Safiye Yayla

ESAS 
               
:
2025/503

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
105 ada, 33 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
6.25 m2'lik mülkiyet, 764.28 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Hatice Yayla-Şerife Tekeli-Canan Büyükbalcı-Ali Çetin Sönmez- Talibe Nurkadın Sönmez-Ufuk Gençaslan

ESAS 
               
:
2025/505

MAHALLE
        
:
Veliler

ADA - PARSEL  : 
111 ada, 1 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
23.62 m2'lik mülkiyet, 705.51 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Emine İzmirli-Zülfüye Çalışkan-İdris Çalışkan

ESAS 
               
:
2025/507

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
105 ada, 13 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
6.76 m2'lik mülkiyet, 871.86 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Remzi Dervişoğlu

ESAS 
               
:
2025/509

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
105 ada, 13 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
6.76 m2'lik mülkiyet, 871.86 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Remzi Dervişoğlu

ESAS 
               
:
2025/511

MAHALLE
        
:
Veliler

ADA - PARSEL  : 
103 ada, 4 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
165.16 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Celal Dinç - İbrahim Uçar

ESAS 
               
:
2025/513

MAHALLE
        
:
Veliler

ADA - PARSEL  : 
103 ada, 3 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
8.89 m2'lik mülkiyet, 453.81 daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Emine Çoban-Hüsnü Yayla

ESAS 
               
:
2025/515

MAHALLE
        
:
Veliler

ADA - PARSEL  : 
107 ada, 7 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
7.51 m2'lik mülkiyet, 1161.27 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Muhammet Öztürk

ESAS 
               
:
2025/517

MAHALLE
        
:
Ceritler

ADA - PARSEL  : 
115 ada, 9 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
1786.71 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Hasan Yıldırım

ESAS 
               
:
2025/519

MAHALLE
        
:
Veliler

ADA - PARSEL  : 
110 ada, 12 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
654.93 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Leyla Tavas-Akif Okumuş-Alim Okumuş-Rabia Harmandalı

ESAS 
               
:
2025/521

MAHALLE
        
:
Veliler

ADA - PARSEL  : 
110 ada, 51 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
1391.48 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Leyla Tavas-Akif Okumuş-Alim Okumuş-Rabia Harmandalı

ESAS 
               
:
2025/523

MAHALLE
        
:
Hisar

ADA - PARSEL  : 
53 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
5.29 m2'lik mülkiyet, 704.31 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Mehmet Hisar-Emel Mutlu-Gönül Çiftçi-Kadriye Hisar

ESAS 
               
:
2025/525

MAHALLE
        
:
Hisar

ADA - PARSEL  : 
54 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
481.82 m2'lik  daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Mehmet Memiş

ESAS 
               
:
2025/527

MAHALLE
        
:
Hisar

ADA - PARSEL  : 
74 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
6.25 m2'lik mülkiyet, 591.98 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Onur Sarıkaya

ESAS 
               
:
2025/529

MAHALLE
        
:
Veliler

ADA - PARSEL  : 
110 ada, 13 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
8.89 m2'lik mülkiyet, 745.33 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Necla Zengin-İsmail Kök-Fatma Kök-Ali Kök-Tevfik Kök-Orhan Kök- Yakup Eyiol-Kadriye Turhan-Mehmet Demir-Selma Yaşar

ESAS 
               
:
2025/531

MAHALLE
        
:
Veliler

ADA - PARSEL  : 
109 ada, 28 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
21.90 m2'lik mülkiyet, 577.72 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Kemal Baş

ESAS 
               
:
2025/533

MAHALLE
        
:
Suludere

ADA - PARSEL  : 
787 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
5.29 m2'lik mülkiyet, 634.11 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Farihe Şan-Feriha Özkan

ESAS 
               
:
2025/535

MAHALLE
        
:
Hisar

ADA - PARSEL  : 
76 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
1055.24 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Hasan Sabri Harmandalı

ESAS 
               
:
2025/537

MAHALLE
        
:
Hisar

ADA - PARSEL  : 
127 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
746.00 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Şadi Harmandalı-Şadiye Dönmüş

ESAS 
               
:
2025/539

MAHALLE
        
:
Hisar

ADA - PARSEL  : 
138 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
6.25 m2'lik mülkiyet, 1397.45 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Şuayip Harmandalı-Akife Harmandalı-Özcan Harmandalı

ESAS 
               
:
2025/541

MAHALLE
        
:
Hisar

ADA - PARSEL  : 
113 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
492.29 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Cennet Küçük-Mehmet Küçük-Raziye Küçük- Tuğba Küçük-Ali Küçük-Aytekin Küçük

ESAS 
               
:
2025/543

MAHALLE
        
:
Hisar

ADA - PARSEL  : 
114 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
685.83 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Şadi Harmandalı


ESAS 
               
:
2025/547

MAHALLE
        
:
Veliler

ADA - PARSEL  : 
107 ada, 18 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
10.58 mülkiyet, 778.71 m2'lik daimi irtifak hakkı 

MALİKLERİ       :
Ayşe Kocabağ-Mustafa Uçar-Keziban Çelik
Basın No: ILN02322736