Giriş Tarihi: 02.12.2025 00:01
KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/425 - 2025/427 - 2025/429 - 2025/431 - 2025/433 - 2025/435 - 2025/437 - 2025/439 - 2025/441 - 2025/443 - 2025/445 - 2025/447 - 2025/449 - 2025/451 - 2025/453 - 2025/455 - 2025/457- 2025/459 - 2025/461 - 2025/463 - 2025/465 - 2025-467 - 2025/469 - 2025/471 - 2025/473 - 2025/475 - 2025/477 - 2025/479 - 2025/481 - 2025/483 - 2025/485 - 2025/487 - 2025/489 - 2025/491 - 2025/493 - 2025/495 - 2025/497 2025/499 - 2025/501 - 2025/503 - 2025/505 - 2025/507 - 2025/509 - 2025/511 - 2025/513 - 2025/515 2025/517 - 2025/519 - 2025/521 - 2025/523 - 2025/525 - 2025/527 - 2025/529 - 2025/531 - 2025/533 2025/535 - 2025/537 - 2025/539 - 2025/541 - 2025/543 - 2025/547
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketince açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;
İZMİR
ili,
KİRAZ
ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yüzölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.
ESAS
:
2025/425
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
252 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
3,74 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Ahmet ÇELİK - Ali ÇELİK - Eşref ÇELİK - Меhmet ÇELİK - Mehmet Murtaza ÇELİK - Mustafa ÇELİK - Vesile ÇOMUK
ESAS
:
2025/427
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
282 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
212.12 m2'lik’lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Mustafa Kuş
ESAS
:
2025/429
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
283 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
705,90 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Hakkı Kuş
ESAS
:
2025/431
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
310 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
1145.36 m2’lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Talip Durmaz
ESAS
:
2025/433
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
259 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
25.30 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Ahmet Balcı - Mehmet Balcı-Bilal Balcı-Hatice Işıktaş- Nedim BALCI-Mustafa BALCI-Hatice BALCI- Emine AKMAN- Mükerrem SERT-Fikriye PEHLİVAN -Ahmet BALCI-Şevket DOĞAN- Hatice BALCI-Sabriye FİDAN-Sinem NALCI-Kemal BALCI -Saadet KARABAYIK-Nefise AKINCI-Ayşe AVCI-Gülşen BOZURT-Mücahit DOĞAN-Mücella ÇELİK
ESAS
:
2025/435
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
266 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
21.90 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Talip Durmaz
ESAS
:
2025/437
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
107 ada 11 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
95.99 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Murat Avşar
ESAS
:
2025/439
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
914 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
5.29 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Asaf Buldan
ESAS
:
2025/441
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
1346 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
8.89 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
İsmet TÜMEN -Sevgi ÇETİNTÜRK-Nilgün ŞAHİN-Nevin BALCI- İsmail AŞIK - Ali AŞIK - Nuri ÇATAR - Şaziye ÇATAR - Ayşe GÖKÇE - Mehmet AŞIK - Ümmü DURMAZ - Feride AŞIK - Fadime Çatar-Saniye Çatar Emine Tümen
ESAS
:
2025/443
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
324 Parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
21.53 m2'lik mülkiyet ve 843.47 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Asaf Buldan
ESAS
:
2025/445
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
116 ada, 14 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
877.71 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Süleyman Çoban - Oğuz Altay - Uğur Altay
ESAS
:
2025/447
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
108 ada, 14 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
20.61 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Leyla Ekici - Murat Duran
ESAS
:
2025/449
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
107 ada, 10 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
23.27 m2'lik mülkiyet, 5383.22 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Mehbare Topal - Süleyman Fidan - Muammer Fidan - Bilge Karcı -Ayşe Durak - Halil İbrahim Fidan - Fadime Pınar - Eda Durak - Okan Durak - Gökhan Durak - İbrahim Durak - Mehmet Durak - Murat Fidan - Ali Topaç
ESAS
:
2025/451
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
336 Parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
14.38 m2'lik mülkiyet, 402.52 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Hüseyin Değirmenci
ESAS
:
2025/453
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
334 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
422.62 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Akile Çalışkan - Yücel Çolak - Leman Değirmenci
ESAS
:
2025/455
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
116 ada, 17 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
688.02 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Recep Paytar
ESAS
:
2025/457
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
333 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
8.89 m2'lik mülkiyet, 223.31 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Havva Değirmenci - Seçil Dumanlıoğlu - Levent Değirmenci- Demet Okşar - Mustafa Değirmenci - Hüseyin Değirmenci
ESAS
:
2025/459
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
116 ada, 20 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
602.50 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Tahsin Avcı
ESAS
:
2025/461
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
116 ada, 19 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
21.53 m2'lik mülkiyet, 2639.44 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Hüseyin ÜLKER
ESAS
:
2025/463
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
338 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
1255.91 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Nadire SÖZLÜ - Hanım Ayşe NALCI - Hatice NAZLI - Mehmet AŞIK- Adem KÜÇÜKER - Kadriye YILDIRIM - Ali BAYIN- Hanım ZEYBEK - Hakan HEKİM - Melike HEKİM- Murat ZAHRAN-Hamide HEKİM-Mehmet HEKİM
ESAS
:
2025/465
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
116 ada, 7 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
8.89 m2'lik mülkiyet, 1.255,35 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Hasan Özdemir
ESAS
:
2025/467
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
364 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
149.66 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Hasan Bulut-Bülent Bulut-Mustafa Bulut-Hüseyin Bulut-Feride Bulut
ESAS
:
2025/469
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
274 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
13.05 m2'lik mülkiyet, 900.48 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Turan Sağlam
ESAS
:
2025/471
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
107 ada, 26 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
798.61 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Dilek Taş-Ayşe Demirli-Akile Babacan-Mehmet Emin Bor-Bekir Çalışkan
ESAS
:
2025/473
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
107 ada, 24 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
11.52 m2'lik mülkiyet, 1990.58 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Nevzat Bedel - Mehmet Bedel
ESAS
:
2025/475
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
300 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
390.31 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Sami Akbaş
ESAS
:
2025/477
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
263 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
11.54 m2'lik mülkiyet, 2325.90 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Kazım Göktekin-Ahmet Tükel-Ersan Tükel-Elvan Tükel Elmalı- İlyas Tükel-Muammer Tükel-Hatice Tükel
ESAS
:
2025/479
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
107 ada, 23 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
733.61 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Huriye Keskin-Halil SARI-Kevser İlhan-Oğuz Kandemir-Hamide Akçam- Semra Can-Kenan Ekici-Teslime Kartal-Hayriye Demirer-Ümit Sarı- Hasan Keskin-Fatma Ekici-Hasan Eşref Aysu-Mustafa Aydemir- Fatma Keskin-Nurhayat Naz-Halil İbrahim Özcan-Ayşe Funda Yamalı
ESAS
:
2025/481
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
116 ada, 6 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
210.39 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Muammer Demir
ESAS
:
2025/483
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
103 ada, 26 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
0.14 m2'lik mülkiyet, 591.41 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Yahya Horzum
ESAS
:
2025/485
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
431 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
5.76 m2'lik mülkiyet, 1270.17 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Gülsüm Çalışkan
ESAS
:
2025/487
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
106 ada, 13 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
1909.59 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Muradiye Dervişoğlu-Salim Dervişoğlu- Semih Dervişoğlu-Sami Dervişoğlu
ESAS
:
2025/489
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
103 ada, 24 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
5.76 m2'lik mülkiyet, 1013.09 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Tayyip Taş-Şükrü Taş
ESAS
:
2025/491
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
116 ada, 5 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
23.62 m2'lik mülkiyet, 274.19 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Emine Demir - Muhsin Demir
ESAS
:
2025/493
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
103 ada, 18 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
5.72 m2'lik mülkiyet ve 100.80 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Ayşe Uysal-Osman Çelik-Zeliha Çalışkan-Mehmet Çalışkan
ESAS
:
2025/495
MAHALLE
:
Hisar
ADA - PARSEL :
50 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
529.66 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Hülya Kanat
ESAS
:
2025/497
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
116 ada, 4 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
739.23 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Hulusi Demir
ESAS
:
2025/499
MAHALLE
:
İstiklal
ADA - PARSEL :
17 ada, 2 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
5.29 m2'lik mülkiyet, 878.28 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Adem Kırlı-Gülizar Durmuş-Ali Kırlı- Mehmet Kırlı-Yasemin Eren-Tayfun Kırlı
ESAS
:
2025/501
MAHALLE
:
İstiklal
ADA - PARSEL :
16 ada, 1 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
166.18 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Safiye Yayla
ESAS
:
2025/503
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
105 ada, 33 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
6.25 m2'lik mülkiyet, 764.28 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Hatice Yayla-Şerife Tekeli-Canan Büyükbalcı-Ali Çetin Sönmez- Talibe Nurkadın Sönmez-Ufuk Gençaslan
ESAS
:
2025/505
MAHALLE
:
Veliler
ADA - PARSEL :
111 ada, 1 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
23.62 m2'lik mülkiyet, 705.51 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Emine İzmirli-Zülfüye Çalışkan-İdris Çalışkan
ESAS
:
2025/507
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
105 ada, 13 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
6.76 m2'lik mülkiyet, 871.86 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Remzi Dervişoğlu
ESAS
:
2025/509
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
105 ada, 13 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
6.76 m2'lik mülkiyet, 871.86 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Remzi Dervişoğlu
ESAS
:
2025/511
MAHALLE
:
Veliler
ADA - PARSEL :
103 ada, 4 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
165.16 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Celal Dinç - İbrahim Uçar
ESAS
:
2025/513
MAHALLE
:
Veliler
ADA - PARSEL :
103 ada, 3 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
8.89 m2'lik mülkiyet, 453.81 daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Emine Çoban-Hüsnü Yayla
ESAS
:
2025/515
MAHALLE
:
Veliler
ADA - PARSEL :
107 ada, 7 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
7.51 m2'lik mülkiyet, 1161.27 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Muhammet Öztürk
ESAS
:
2025/517
MAHALLE
:
Ceritler
ADA - PARSEL :
115 ada, 9 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
1786.71 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Hasan Yıldırım
ESAS
:
2025/519
MAHALLE
:
Veliler
ADA - PARSEL :
110 ada, 12 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
654.93 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Leyla Tavas-Akif Okumuş-Alim Okumuş-Rabia Harmandalı
ESAS
:
2025/521
MAHALLE
:
Veliler
ADA - PARSEL :
110 ada, 51 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
1391.48 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Leyla Tavas-Akif Okumuş-Alim Okumuş-Rabia Harmandalı
ESAS
:
2025/523
MAHALLE
:
Hisar
ADA - PARSEL :
53 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
5.29 m2'lik mülkiyet, 704.31 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Mehmet Hisar-Emel Mutlu-Gönül Çiftçi-Kadriye Hisar
ESAS
:
2025/525
MAHALLE
:
Hisar
ADA - PARSEL :
54 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
481.82 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Mehmet Memiş
ESAS
:
2025/527
MAHALLE
:
Hisar
ADA - PARSEL :
74 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
6.25 m2'lik mülkiyet, 591.98 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Onur Sarıkaya
ESAS
:
2025/529
MAHALLE
:
Veliler
ADA - PARSEL :
110 ada, 13 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
8.89 m2'lik mülkiyet, 745.33 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Necla Zengin-İsmail Kök-Fatma Kök-Ali Kök-Tevfik Kök-Orhan Kök- Yakup Eyiol-Kadriye Turhan-Mehmet Demir-Selma Yaşar
ESAS
:
2025/531
MAHALLE
:
Veliler
ADA - PARSEL :
109 ada, 28 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
21.90 m2'lik mülkiyet, 577.72 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Kemal Baş
ESAS
:
2025/533
MAHALLE
:
Suludere
ADA - PARSEL :
787 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
5.29 m2'lik mülkiyet, 634.11 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Farihe Şan-Feriha Özkan
ESAS
:
2025/535
MAHALLE
:
Hisar
ADA - PARSEL :
76 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
1055.24 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Hasan Sabri Harmandalı
ESAS
:
2025/537
MAHALLE
:
Hisar
ADA - PARSEL :
127 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
746.00 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Şadi Harmandalı-Şadiye Dönmüş
ESAS
:
2025/539
MAHALLE
:
Hisar
ADA - PARSEL :
138 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
6.25 m2'lik mülkiyet, 1397.45 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Şuayip Harmandalı-Akife Harmandalı-Özcan Harmandalı
ESAS
:
2025/541
MAHALLE
:
Hisar
ADA - PARSEL :
113 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
492.29 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Cennet Küçük-Mehmet Küçük-Raziye Küçük- Tuğba Küçük-Ali Küçük-Aytekin Küçük
ESAS
:
2025/543
MAHALLE
:
Hisar
ADA - PARSEL :
114 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
685.83 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Şadi Harmandalı
ESAS
:
2025/547
MAHALLE
:
Veliler
ADA - PARSEL :
107 ada, 18 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
10.58 mülkiyet, 778.71 m2'lik daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ :
Ayşe Kocabağ-Mustafa Uçar-Keziban Çelik
