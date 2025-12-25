Giriş Tarihi: 25.12.2025 00:01
KÜTAHYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
KÜTAHYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2023/359 Esas
KARAR NO
:
2023/1082
Davacı MEHMET AKIN tarafından davalı BOUCHRA BENSMAIL aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜ ile; KÜTAHYA İli, MERKEZ İlçesi, SEYİTÖMER Köyü/mah. Cilt No: 140, Hane No:9 'de nüfusa kayıtlı, MUHARREM Ve ŞERİFE 'den olma, 03/12/1971 doğumlu davacı MEHMET AKIN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı FATIMA ve ALI'den olma 03/08/1975 doğumlu davalı BOUCHRA BENSMAIL tarafların Türk Medeni Kanunu'nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, karar verilmiş olum davalı BOUCHRA BENSMAIL 'e karar tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02367989