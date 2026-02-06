Yeni Şafak
MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 06.02.2026 00:01

İLAN
SıraAdı

Cinsi

Kira süresi

 

 İhalenin şekli

İlk Yıl Aylık Kira Bedeli

İhale bedeli

 

Geçici teminat

İhale tarihi

Saat

1

 

Y.Pazarcı Mah.4017 sk.no:19 adresinde bulunan restaurant

Restaurant 

3 yıl

2886/45.Madde 

90.000,00TL+KDV

3.240. 000,00 TL+KDV

97.200,00TL

18.02.2026

10.00

2

 

Y.Pazarcı mah.ırmak kenarında bulunan 1 no.lu kafeterya

Kafeterya

3 yıl

2886/45.Madde 

55.000,00TL+KDV

1.980.000,00TL+KDV

59.400,00TL

18.02.2026

10.05

3

 

Ilıca mah.1283 parselin doğusunda bulunan 2 no.lu büfe

 

Büfe

2 yıl

2886/45.Madde 

300.000,00TL+KDV

7.200.000,00TL+KDV

216.000,00TL

18.02.2026

10.10

4

 

Bucakşeyhler mah.221 ada 7 parseldeki dükkan

Dükkan

3 yıl

2886/45.Madde 

3.000,00TL

108.000,00TL

3.240,00TL

18.02.2026

10.15

5Sarılar mah.190 ada 3 parselin kuzeyinde park alanında bulunan ATM noktasındaki 2 no.lu kabin

ATM kabin

5  yıl

2886/45.Madde 

Yıllık 200.000,00TL+KDV

1.000.000,00TL+KDV

30.000,00TL

18.02.2026

10.20

6Atatürk Kültür Merkezinin güneydoğusunda bulunan ATM noktasındaki 5 no.lu kabin

ATM kabin

5  yıl

2886/45.Madde 

Yıllık 300.000,00TL+KDV

1.500.000,00TL+KDV

45.000,00TL

18.02.2026

10.25

7Atatürk Kültür Merkezinin güneydoğusunda bulunan ATM noktasındaki 6 no.lu kabin

ATM kabin

5  yıl

2886/45.Madde 

Yıllık 300.000,00TL+KDV

1.500.000,00TL+KDV

45.000,00TL

18.02.2026

10.30

AÇIKLAMALAR
1.
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan  istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
2.
İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

        İstekli tarafından;

3. 
Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
4.
Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
5.
Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
6.
Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2026  yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
7. 
Noter tasdikli imza sirküsü
8.
Tüzel kişi olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi
9.
İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
10.
Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
11.
Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2026  yılında alınmış belge (ATM ihalelerinde istenmeyecek)
12.
Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
13.
Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 500,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

14. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 09.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.

15.
İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da  asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.

16. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.    17. İrtibat: 0.242.746 13 93  TRT Saati Esastır.  İLANEN DUYRULUR.         

