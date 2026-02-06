Giriş Tarihi: 06.02.2026 00:01
MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|Sıra
|Adı
Cinsi
Kira süresi
İhalenin şekli
İlk Yıl Aylık Kira Bedeli
İhale bedeli
Geçici teminat
İhale tarihi
Saat
|1
Y.Pazarcı Mah.4017 sk.no:19 adresinde bulunan restaurant
Restaurant
3 yıl
2886/45.Madde
90.000,00TL+KDV
3.240. 000,00 TL+KDV
97.200,00TL
18.02.2026
10.00
|2
Y.Pazarcı mah.ırmak kenarında bulunan 1 no.lu kafeterya
Kafeterya
3 yıl
2886/45.Madde
55.000,00TL+KDV
1.980.000,00TL+KDV
59.400,00TL
18.02.2026
10.05
|3
Ilıca mah.1283 parselin doğusunda bulunan 2 no.lu büfe
Büfe
2 yıl
2886/45.Madde
300.000,00TL+KDV
7.200.000,00TL+KDV
216.000,00TL
18.02.2026
10.10
|4
Bucakşeyhler mah.221 ada 7 parseldeki dükkan
Dükkan
3 yıl
2886/45.Madde
3.000,00TL
108.000,00TL
3.240,00TL
18.02.2026
10.15
|5
|Sarılar mah.190 ada 3 parselin kuzeyinde park alanında bulunan ATM noktasındaki 2 no.lu kabin
ATM kabin
5 yıl
2886/45.Madde
Yıllık 200.000,00TL+KDV
1.000.000,00TL+KDV
30.000,00TL
18.02.2026
10.20
|6
|Atatürk Kültür Merkezinin güneydoğusunda bulunan ATM noktasındaki 5 no.lu kabin
ATM kabin
5 yıl
2886/45.Madde
Yıllık 300.000,00TL+KDV
1.500.000,00TL+KDV
45.000,00TL
18.02.2026
10.25
|7
|Atatürk Kültür Merkezinin güneydoğusunda bulunan ATM noktasındaki 6 no.lu kabin
ATM kabin
5 yıl
2886/45.Madde
Yıllık 300.000,00TL+KDV
1.500.000,00TL+KDV
45.000,00TL
18.02.2026
10.30
İstekli tarafından;
14. İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 09.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.
16. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 17. İrtibat: 0.242.746 13 93 TRT Saati Esastır. İLANEN DUYRULUR.