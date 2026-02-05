MANİSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

39223838930 T.C. Kimlik nolu Mahmure ŞENGÜRLE'nin terekesinin; Manisa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/12/2016 tarih, 2016/1500 Esas, 2021/1629 Karar sayılı ilamı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, yine Manisa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/01/202026 tarih, 2024/34 Tereke Esas ve 2024/34 Tereke Karar sayılı ilamı ile TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNETASFİYESİNİN KALDIRILMASINA karar verilmiştir.



