Giriş Tarihi: 05.02.2026 00:01
MANİSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
MANİSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KALDIRILDIĞINA DAİR İLAN
DOSYA NO:2024/33 TEREKE
39223838930 T.C. Kimlik nolu Mahmure ŞENGÜRLE'nin terekesinin; Manisa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/12/2016 tarih, 2016/1500 Esas, 2021/1629 Karar sayılı ilamı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, yine Manisa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/01/202026 tarih, 2024/34 Tereke Esas ve 2024/34 Tereke Karar sayılı ilamı ile TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNETASFİYESİNİN KALDIRILMASINA karar verilmiştir.
Keyfiyet;İİK,166,182,254 md.leri gereğince İLAN olunur
ilangovtr
Basın No: ILN02394107