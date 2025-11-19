Giriş Tarihi: 19.11.2025 00:01
MERSİN 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2023/340 Esas
KARAR NO
:
2025/221
Mahkememizin 01/07/2025 tarih ve 2023/340 Esas, 2025/221 Karar sayılı kararı ile;
"
1-Davanın
KABULÜ
ile,
2-Mersin ili, Mezitli ilçesi, Mezitli Mahallesi, 262 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan "üzerindeki limon ve portakal ağaçları 1944 yılında İbrahim oğlu Emin Çetin tarafından dikilmiştir." şeklindeki
muhdesat şerhinin terkinine,",
dair kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş, iş bu karar davalı İbrahim oğlu Emin ÇETİN'e Tebligat Kanununun 28 ve 31. Maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 16/10/2025
Basın No: ILN02336409