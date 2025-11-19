MERSİN 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 01/07/2025 tarih ve 2023/340 Esas, 2025/221 Karar sayılı kararı ile;

"

1-Davanın

KABULÜ

ile,





2-Mersin ili, Mezitli ilçesi, Mezitli Mahallesi, 262 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan "üzerindeki limon ve portakal ağaçları 1944 yılında İbrahim oğlu Emin Çetin tarafından dikilmiştir." şeklindeki

muhdesat şerhinin terkinine,",