PÜTÜRGE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davalı Adı ve Soyadı : DAHİLİ DAVALI HAKAN ARAS (Ş***N, M****M oğlu**.**1990 doğumlu) TC:492*****512





Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davası gereğince; dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptı, dahili dava dilekçesi tebliğ edilemediği, bu nedenle dahili davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği, davacı vekilinin dava dilekçesinde; Pütürge Asliye Hukuk Mahkemesinin2015/65 E.esas sayılı dosyasının 18.01.2022 tarihli ara kararında müteveffa İsmail Karabulut un mirasçılarını davaya dahil etmek veya terekeye temsilci tayini için dava açmak üzere tarafımıza kesin süre verildiğini, verilen süre içerisinde İsmail Karabulut mirasçılarının muvafakatlerini almak mümkün olmadığından mahkememizden terekeye temsilci tayini talep görülerek;



