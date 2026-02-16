Giriş Tarihi: 16.02.2026 00:01
PÜTÜRGE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Dosya No : 2022/20 Esas
İLAN METNİ
Davalı Adı ve Soyadı : DAHİLİ DAVALI HAKAN ARAS (Ş***N, M****M oğlu**.**1990 doğumlu) TC:492*****512
Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davası gereğince; dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptı, dahili dava dilekçesi tebliğ edilemediği, bu nedenle dahili davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği, davacı vekilinin dava dilekçesinde; Pütürge Asliye Hukuk Mahkemesinin2015/65 E.esas sayılı dosyasının 18.01.2022 tarihli ara kararında müteveffa İsmail Karabulut un mirasçılarını davaya dahil etmek veya terekeye temsilci tayini için dava açmak üzere tarafımıza kesin süre verildiğini, verilen süre içerisinde İsmail Karabulut mirasçılarının muvafakatlerini almak mümkün olmadığından mahkememizden terekeye temsilci tayini talep görülerek;
Davacı vekilinin 20.06.2022 tarihli dahili davalı dilekçesinde; İstanbul 7.Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/912 esas sayılı dosyasından alınan İsmail KARABULUT'un veraset ilamını dosyaya ibraz ediyor mirasçılarının davaya dahil edilmelerinin talep ettiği görülerek; adı geçen dahili davalıya duruşma gününün bu nedenle ön inceleme duruşmasının yapılamadığı ve dahili davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği anlaşılmakla, adı geçen dahili davalıya duruşma gününün 26/06/2026 günü saat 09.50'e bırakıldığı; HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapması, ön inceleme duruşmasına gelmediği takdirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve karşı tarafın davalının muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
