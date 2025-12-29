RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2023/100 Esas





KARAR NO

:

2025/116





Davacı AHMET AKSU tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Türk vatandaşı olan davalı Jean Pierre ce Colette 'den olma 02/10/1960 Lyon doğumlu Christine Jeanne COLETTE AKSU'ya, tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





Mahkememizin 27/05/2025 tarih ve 2023/100 Esas 2025/116 Karar sayılı kararı ile; "Davanın

KABULÜNE,

Rize İli, Bozkale mah/köy, Cilt No:47, Hane No:33, BSN:30'de kayıtlı Hüseyin ve Nebahat'ten olma 20/08/1957 doğumlu 47830703350 T.C kimlik numaralı Recep Aksu'nun 18/03/2021 tarihinde ölmüş olduğunun

TESPİTİNE,

ölüm tarihinin nüfus kayıtlarına işlenmesine" dair karar verildiği, iş bu kararın ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ya da mahkememize denk Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecek dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, Türk vatandaşı olan davalı Jean Pierre ce Colette 'den olma 02/10/1960 Lyon doğumlu Christine Jeanne COLETTE AKSU (47803704216)'ya

tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.