Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 15.02.2026 00:01

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2025 tarihli ve 2-1-398 sayılı kararı gereği; mülkiyetleri Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ada No.su, Parsel No.su, Bağımsız Bölümleri, Brüt Alanları, Net Alanları, Arsa Pay/Paydaları, Cinsleri, Arsa Yüzölçümleri, İmar Durumları, Muhammen Satış Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri belirtilen “Asma Katlı İş Yeri” vasıflı 19 adet taşınmazın, tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile tamamı peşin veya %50’si peşin,  geri kalanına 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda” yer alan gecikme zammı oranının uygulanması ile birlikte taksit ödemesine sözleşme tarihinden 3 ay sonra başlanılması ve sözleşmeden itibaren 12(on iki) ay içinde tamamlanması kaydıyla 3’er aylık aralıklarla 4 eşit taksitle ödenmek üzere satışı yapılacaktır.

 
S.N.
İlçe
Mahalle
Ada
Par.
B.B.
Brüt

Alanı (m²)
Net Alan (m²)
Arsa Pay/Payda
Cinsi
Yüzölçümü

(m²)
İmar Durumu
2026 Yılı Muhammen Bedeli (TL)
Geçici Teminat Bedeli (TL)
1KavakSoğuksu613262170,19159,721/24Asma Katlı İş Yeri5872.15Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.500.000,00

135.000,00

2KavakSoğuksu613264170,19159,721/24Asma Katlı İş Yeri5872.15Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.500.000,00

135.000,00

3KavakSoğuksu613266170,19159,721/24Asma Katlı İş Yeri5872.15Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.500.000,00

135.000,00

4KavakSoğuksu613267170,19159,721/24Asma Katlı İş Yeri5872.15Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.500.000,00

135.000,00

5KavakSoğuksu613268170,19159,721/24Asma Katlı İş Yeri5872.15Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.500.000,00

135.000,00

6KavakSoğuksu6132611170,19159,721/24Asma Katlı İş Yeri5872.15Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.500.000,00

135.000,00

7KavakSoğuksu6132614170,19159,721/24Asma Katlı İş Yeri5872.15Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.700.000,00

141.000,00

8KavakSoğuksu6132619170,19159,721/24Asma Katlı İş Yeri5872.15Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.700.000,00

141.000,00

9KavakSoğuksu6132624170,19159,721/24Asma Katlı İş Yeri5872.15Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.700.000,00

141.000,00

10KavakSoğuksu612253170,19159,72250/6000Asma Katlı İş Yeri6000.00Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.500.000,00

135.000,00

11KavakSoğuksu612255170,19159,72250/6000Asma Katlı İş Yeri6000.00Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.500.000,00

135.000,00

12KavakSoğuksu612256170,19159,72250/6000Asma Katlı İş Yeri6000.00Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.500.000,00

135.000,00

13KavakSoğuksu6122510170,19159,72250/6000Asma Katlı İş Yeri6000.00Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.500.000,00

135.000,00

14KavakSoğuksu6122515170,19159,72250/6000Asma Katlı İş Yeri6000.00Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.700.000,00

141.000,00

15KavakSoğuksu6122517170,19159,72250/6000Asma Katlı İş Yeri6000.00Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.700.000,00

141.000,00

16KavakSoğuksu6122518170,19159,72250/6000Asma Katlı İş Yeri6000.00Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.700.000,00

141.000,00

17KavakSoğuksu6122520170,19159,72250/6000Asma Katlı İş Yeri6000.00Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.700.000,00

141.000,00

18KavakSoğuksu6122521170,19159,72250/6000Asma Katlı İş Yeri6000.00Yençok:11 m - Küçük  Sanayi Alanı

4.700.000,00

141.000,00

19KavakSoğuksu6122522170,19159,72250/6000Asma Katlı İş Yeri6000.00Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı

4.700.000,00

141.000,00


2- İhalede yarışma(artırım) muhammen satış bedeli üzerinden yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı/Emlak Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edilir.

4- Bahse konu İhaleler; Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası 1.Katındaki Toplantı Salonunda, Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:2, İlkadım / SAMSUN, adresinde, 26/02/2026 Perşembe günü, saat 14:30’ta (İhale 14:30’ta başlayacak olup tüm taşınmazların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5- Teklif verecek şahıs/firmalar, ayrıntılı bilgi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0362 431 60 90/2340-2346-2350 no.lu telefonlar ile başvuruda bulunabileceklerdir.

6-İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler:
    
A)
İstekli gerçek kişi ise:

        a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

        b) İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)

        c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza beyannamesinin aslı (Noterde tanzim edilecektir.) 

        d) Adres Beyannamesi (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)

        e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı (Noterde tanzim edilecektir.)

        f) Geçici teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

        g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)

        h) 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

        ı)
Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)
    B)
İstekli tüzel kişi ise:

        a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge

        b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerinin aslı

        c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi

        d) Geçici teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

        e) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)

        f) 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

        g) Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)

   
C)
Ortak girişim ise:
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

7- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. Ancak; İstekliler İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim ederek 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.

    
Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası – Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:2 İlkadım/SAMSUN adresine iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

    
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02401961