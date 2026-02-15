Giriş Tarihi: 15.02.2026 00:01
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
S.N.
İlçe
Mahalle
Ada
Par.
B.B.
Brüt
Alanı (m²)
Net Alan (m²)
Arsa Pay/Payda
Cinsi
Yüzölçümü
(m²)
İmar Durumu
2026 Yılı Muhammen Bedeli (TL)
Geçici Teminat Bedeli (TL)
|1
|Kavak
|Soğuksu
|613
|26
|2
|170,19
|159,72
|1/24
|Asma Katlı İş Yeri
|5872.15
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.500.000,00
135.000,00
|2
|Kavak
|Soğuksu
|613
|26
|4
|170,19
|159,72
|1/24
|Asma Katlı İş Yeri
|5872.15
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.500.000,00
135.000,00
|3
|Kavak
|Soğuksu
|613
|26
|6
|170,19
|159,72
|1/24
|Asma Katlı İş Yeri
|5872.15
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.500.000,00
135.000,00
|4
|Kavak
|Soğuksu
|613
|26
|7
|170,19
|159,72
|1/24
|Asma Katlı İş Yeri
|5872.15
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.500.000,00
135.000,00
|5
|Kavak
|Soğuksu
|613
|26
|8
|170,19
|159,72
|1/24
|Asma Katlı İş Yeri
|5872.15
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.500.000,00
135.000,00
|6
|Kavak
|Soğuksu
|613
|26
|11
|170,19
|159,72
|1/24
|Asma Katlı İş Yeri
|5872.15
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.500.000,00
135.000,00
|7
|Kavak
|Soğuksu
|613
|26
|14
|170,19
|159,72
|1/24
|Asma Katlı İş Yeri
|5872.15
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.700.000,00
141.000,00
|8
|Kavak
|Soğuksu
|613
|26
|19
|170,19
|159,72
|1/24
|Asma Katlı İş Yeri
|5872.15
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.700.000,00
141.000,00
|9
|Kavak
|Soğuksu
|613
|26
|24
|170,19
|159,72
|1/24
|Asma Katlı İş Yeri
|5872.15
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.700.000,00
141.000,00
|10
|Kavak
|Soğuksu
|612
|25
|3
|170,19
|159,72
|250/6000
|Asma Katlı İş Yeri
|6000.00
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.500.000,00
135.000,00
|11
|Kavak
|Soğuksu
|612
|25
|5
|170,19
|159,72
|250/6000
|Asma Katlı İş Yeri
|6000.00
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.500.000,00
135.000,00
|12
|Kavak
|Soğuksu
|612
|25
|6
|170,19
|159,72
|250/6000
|Asma Katlı İş Yeri
|6000.00
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.500.000,00
135.000,00
|13
|Kavak
|Soğuksu
|612
|25
|10
|170,19
|159,72
|250/6000
|Asma Katlı İş Yeri
|6000.00
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.500.000,00
135.000,00
|14
|Kavak
|Soğuksu
|612
|25
|15
|170,19
|159,72
|250/6000
|Asma Katlı İş Yeri
|6000.00
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.700.000,00
141.000,00
|15
|Kavak
|Soğuksu
|612
|25
|17
|170,19
|159,72
|250/6000
|Asma Katlı İş Yeri
|6000.00
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.700.000,00
141.000,00
|16
|Kavak
|Soğuksu
|612
|25
|18
|170,19
|159,72
|250/6000
|Asma Katlı İş Yeri
|6000.00
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.700.000,00
141.000,00
|17
|Kavak
|Soğuksu
|612
|25
|20
|170,19
|159,72
|250/6000
|Asma Katlı İş Yeri
|6000.00
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.700.000,00
141.000,00
|18
|Kavak
|Soğuksu
|612
|25
|21
|170,19
|159,72
|250/6000
|Asma Katlı İş Yeri
|6000.00
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.700.000,00
141.000,00
|19
|Kavak
|Soğuksu
|612
|25
|22
|170,19
|159,72
|250/6000
|Asma Katlı İş Yeri
|6000.00
|Yençok:11 m - Küçük Sanayi Alanı
4.700.000,00
141.000,00
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
b) İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)
c) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza beyannamesinin aslı (Noterde tanzim edilecektir.)
d) Adres Beyannamesi (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı (Noterde tanzim edilecektir.)
f) Geçici teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)
g) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)
h) 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)
a) Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge
b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerinin aslı
c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi
d) Geçici teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)
e) İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)
f) 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)
g) Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)