SARIKAMIŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2024/118 Esas





KARAR NO

:

2025/71





Davacı SARIKAMIŞ MALİYE HAZİNESİ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM :





Gerekçesi ayrıntısı ile yukarıda açıklandığı üzere;





1-DavanınKABULÜ ile;





-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Beşyol Köyü 103 Ada 191 Parselde kayıtlı toplam 954,69 m² yüzölçümlü taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile davacı Maliye Hazinesi adına TESCİLİNE ve taşınmazın yol olarak TERKİNİNE,





-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Beşyol Köyü 103 Ada 191 Parselde kayıtlı toplam 954,69 m² yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırma bedelinin 20.761,83-TL olduğunun TESPİTİNE,





Mahkememizin bu kararına karşı tescil yönünden kesin; bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde (HMK 345/1) Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde incelenmek üzere tarafların istinaf kanun yoluna başvuru hakkı bulunduğuna dair, davacı vekilinin ile davalı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.



