SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi: 22.11.2025 00:01

İLAN
        Mülkiyeti  Belediyemize  ait İlçenin  Bahçelievler  Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/107 numaradaki  1-nolu yazıhane , 5/108 numaradaki  2-nolu yazıhane , 5/109 numaradaki  3-nolu yazıhane , 5/110 numaradaki  4-nolu yazıhane, 5/111 numaradaki  5-nolu yazıhane , Bahçelievler  Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/101 numaradaki işyeri , Bahçelievler  Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/103 numaradaki işyerlerinin kiralanması ile Mülkiyeti Belediyemize ait Agahefendi Mah. 1822 Ada 3 parsel, 1822 ada 6 parsel , 1661 ada 12 parsel ,1662 ada 12 parsel ,1711 ada 2 parsel ile  Aydınlıkevler Mah. 2740 ada 2 parsel, Yenidoğan Mah. 906 ada 7 parsel’in satışı  işi   2886 sayılı D.İ.K nunun 45.Maddesine göre  açık teklif usulü ile İhalesi  yapılacaktır.

        1-a) Kiralamaya Konu Taşınmaz İşyerleri  ;Muhammen bedel, Geçici teminat, Adres ,Niteliği ,Süresi
NeviAdresiMuhammen Bedeli (1yıllık )
%3Geçici Teminat

( Tutarı TL)
İhale Tarihi ve saati

 
Süresi

 
KiralamaBahçelievler  Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/107 numaradaki  1 nolu yazıhane170.000,00TL+Kdv

5.100,00 TL

02.12.2025

     14:00
3-Yıl
KiralamaBahçelievler  Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/108 numaradaki 2 nolu yazıhane158.000,00 TL+Kdv

4.750,00 TL

02.12.2025

     14:00
3-Yıl
KiralamaBahçelievler  Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/109 numaradaki 3 nolu yazıhane147.000,00 TL+Kdv

4.500,00 TL

02.12.2025

     14:00
3-Yıl
KiralamaBahçelievler  Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/110 numaradaki 4 nolu yazıhane136.000,00 TL+Kdv

4.100,00 TL

02.12.2025

     14:00
3-Yıl
KiralamaBahçelievler  Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/111 numaradaki 5 nolu yazıhane128.000,00 TL+Kdv

4.000,00 TL

02.12.2025

     14:00
3-Yıl

Kiralama



 
Bahçelievler  Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/101 numaradaki işyeri12.000,00 TL+Kdv

  400,00 TL

02.12.2025

     14:00
3-Yıl
Kiralama


 
Bahçelievler  Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/103 numaradaki işyeri164.000,00 TL+Kdv

5.000,00 TL

02.12.2025

     14:00
3-Yıl

   1-b) Satışa Konu Arsalar; Adres ,Ada-parsel, Alanı, Niteliği, Muhammen bedel, Geçici teminat,
ADRESAdaParsel noAlanı (m2)Niteliği
Muhammen

 Bedeli (TL)
%3 Geçici Teminat Tutarı (TL)
Agahefendi  Mahallesi18223447,96Arsa

1.836.636,00

55.100,00

Agahefendi  Mahallesi18226380,98Arsa

1.562.018,00

46.900,00

Agahefendi  Mahallesi1661122.760,26Arsa

12.421.170,00

372.650,00

Agahefendi  Mahallesi1662122.513,95Arsa

11.312.775,00

339.500,00

Agahefendi  Mahallesi171121.519,27Arsa

6.001.116,50

180.100,00

Aydınlıkevler Mahallesi27402306,06Arsa

1.683.055,00

50.500,00

Yenidoğan  Mahallesi9067662,95Arsa

3.016.422,50

90.500.00


2. Kiralama ve Satış İhalesine  katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden 1.000,00TL bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler.

2.1-İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine  teslim edilecektir.

3. Kiralama ve Satış İhalesi :02/12/2025 Salı günü saat 14:00da Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır.

4   İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri  her  ihale içinde idareye sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).

     1- Gerçek kişi olması halinde;

          Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

     2- Tüzel kişi olması halinde;

       - Ticaret sicil gazetesi.

       - İmza beyannamesi veya imza sirküleri

b) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İdareye borcu olmadığına dair belge,

     1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

e) 4.1 Maddesine ek olarak  Yazıhaneler için   TC. Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığından verilmiş yetki belgesi ;

      1- D-1 veya F-1 yetki belgesi

      2- Şehirler arası Yurt içi yolcu taşımacılığı konusunda, Kurum ve Kuruluşlardan Acentecilik yapmış olduğuna dair son üç(3) yıla ait; İş Deneyim belgesi veya sözleşme

5.2886 Sayılı D.İ. Kanunu’nun 29.Maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


                                                                                                                                                Mustafa Erkut EKİNCİ  

                                                                                               Belediye Başkanı                                                                                                                 
ilangovtr
Basın No: ILN02337510