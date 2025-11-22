Giriş Tarihi: 22.11.2025 00:01
SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Bahçelievler Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/107 numaradaki 1-nolu yazıhane , 5/108 numaradaki 2-nolu yazıhane , 5/109 numaradaki 3-nolu yazıhane , 5/110 numaradaki 4-nolu yazıhane, 5/111 numaradaki 5-nolu yazıhane , Bahçelievler Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/101 numaradaki işyeri , Bahçelievler Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/103 numaradaki işyerlerinin kiralanması ile Mülkiyeti Belediyemize ait Agahefendi Mah. 1822 Ada 3 parsel, 1822 ada 6 parsel , 1661 ada 12 parsel ,1662 ada 12 parsel ,1711 ada 2 parsel ile Aydınlıkevler Mah. 2740 ada 2 parsel, Yenidoğan Mah. 906 ada 7 parsel’in satışı işi 2886 sayılı D.İ.K nunun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile İhalesi yapılacaktır.
1-a) Kiralamaya Konu Taşınmaz İşyerleri ;Muhammen bedel, Geçici teminat, Adres ,Niteliği ,Süresi
|Nevi
|Adresi
|Muhammen Bedeli (1yıllık )
%3Geçici Teminat
( Tutarı TL)
İhale Tarihi ve saati
Süresi
|Kiralama
|Bahçelievler Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/107 numaradaki 1 nolu yazıhane
|170.000,00TL+Kdv
5.100,00 TL
02.12.2025
14:00
|3-Yıl
|Kiralama
|Bahçelievler Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/108 numaradaki 2 nolu yazıhane
|158.000,00 TL+Kdv
4.750,00 TL
02.12.2025
14:00
|3-Yıl
|Kiralama
|Bahçelievler Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/109 numaradaki 3 nolu yazıhane
|147.000,00 TL+Kdv
4.500,00 TL
02.12.2025
14:00
|3-Yıl
|Kiralama
|Bahçelievler Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/110 numaradaki 4 nolu yazıhane
|136.000,00 TL+Kdv
4.100,00 TL
02.12.2025
14:00
|3-Yıl
|Kiralama
|Bahçelievler Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/111 numaradaki 5 nolu yazıhane
|128.000,00 TL+Kdv
4.000,00 TL
02.12.2025
14:00
|3-Yıl
Kiralama
|Bahçelievler Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/101 numaradaki işyeri
|12.000,00 TL+Kdv
400,00 TL
02.12.2025
14:00
|3-Yıl
Kiralama
|Bahçelievler Mahallesi Ankara Bulvarı Terminal İş merkezi içerisinde bulunan 5/103 numaradaki işyeri
|164.000,00 TL+Kdv
5.000,00 TL
02.12.2025
14:00
|3-Yıl
1-b) Satışa Konu Arsalar; Adres ,Ada-parsel, Alanı, Niteliği, Muhammen bedel, Geçici teminat,
|ADRES
|Ada
|Parsel no
|Alanı (m2)
|Niteliği
Muhammen
Bedeli (TL)
|%3 Geçici Teminat Tutarı (TL)
|Agahefendi Mahallesi
|1822
|3
|447,96
|Arsa
1.836.636,00
55.100,00
|Agahefendi Mahallesi
|1822
|6
|380,98
|Arsa
1.562.018,00
46.900,00
|Agahefendi Mahallesi
|1661
|12
|2.760,26
|Arsa
12.421.170,00
372.650,00
|Agahefendi Mahallesi
|1662
|12
|2.513,95
|Arsa
11.312.775,00
339.500,00
|Agahefendi Mahallesi
|1711
|2
|1.519,27
|Arsa
6.001.116,50
180.100,00
|Aydınlıkevler Mahallesi
|2740
|2
|306,06
|Arsa
1.683.055,00
50.500,00
|Yenidoğan Mahallesi
|906
|7
|662,95
|Arsa
3.016.422,50
90.500.00
2. Kiralama ve Satış İhalesine katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden 1.000,00TL bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler.
2.1-İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.
3. Kiralama ve Satış İhalesi :02/12/2025 Salı günü saat 14:00da Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır.
4 İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler
4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri her ihale içinde idareye sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).
1- Gerçek kişi olması halinde;
Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Tüzel kişi olması halinde;
- Ticaret sicil gazetesi.
- İmza beyannamesi veya imza sirküleri
b) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) İdareye borcu olmadığına dair belge,
1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.
e) 4.1 Maddesine ek olarak Yazıhaneler için TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından verilmiş yetki belgesi ;
1- D-1 veya F-1 yetki belgesi
2- Şehirler arası Yurt içi yolcu taşımacılığı konusunda, Kurum ve Kuruluşlardan Acentecilik yapmış olduğuna dair son üç(3) yıla ait; İş Deneyim belgesi veya sözleşme
5.2886 Sayılı D.İ. Kanunu’nun 29.Maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Mustafa Erkut EKİNCİ
Belediye Başkanı
