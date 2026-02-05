TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVALI

:

LATİF GÖKŞEN-49804195482





Davacı Şadiye ŞİMŞEK tarafından tarafından aleyhinize açılan muhdesat aidiyetinin tespiti davasında, davalılardan Latif GÖKŞEN'e ön inceleme tensip zaptının davalının mernis adresinin boş olması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip zaptı ve duruşma günü:

20.05.2026 günü saat 09:25'de