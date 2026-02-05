Giriş Tarihi: 05.02.2026 00:01
TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO
:
2025/162 Esas
DAVALI
:
LATİF GÖKŞEN-49804195482
Davacı Şadiye ŞİMŞEK tarafından tarafından aleyhinize açılan muhdesat aidiyetinin tespiti davasında, davalılardan Latif GÖKŞEN'e ön inceleme tensip zaptının davalının mernis adresinin boş olması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip zaptı ve duruşma günü:
20.05.2026 günü saat 09:25'de
duruşmada bizzat hazır bulunmanız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği. Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02393821