TARSUS 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO :
2024/649
KARAR NO :
2025/317
SANIK : ABDELBASSET NAJI, Mohammad ve Fatma oğlu, 01/01/1993 SURİYE doğumlu.
SUÇ : Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek
SUÇ TARİHİ : 03/10/2024
SUÇ YERİ : MERSİN/TARSUS
KARAR TARİHİ : 16/04/2025
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçundan 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık hakkında CMK'nın 109/3-a bendi uyarınca YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ADLİ KONTROL TEDBİRİNİN UYGULANMASINA, karar verilmiştir.
Sanığın dosyada açık adresinin bulunmadığı, yapılan araştırmalarda herhangi bir adresine ulaşılamadığı ve uyapta da herhangi bir adresinin bulunmaması nedeniyle gerekçeli kararın tebliğine ilişkin tebligat yerine gitirilememiştir.
İş bu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Ve müteakip maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,
İlanın resmi gazetede yayınlanmasından itibaren (15) gün sonra tebliğ işlemi yapılmış sayılmasına, ilan masrafının mahkeme masrafları ile birlikte sanıktan tahsiline,
Dair; sanığın okluğunda kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTA yasal süre içerisinde, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf Yasa Yoluna başvurabileceği, kanun yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN olunur.
