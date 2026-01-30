Giriş Tarihi: 30.01.2026 00:01
TARSUS 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
TARSUS 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO :
2025/619
KARAR NO :
2025/771
MÜŞTEKİ
:
TAYFUN ÇELİK,
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK
:
AHMED YASSİN DABBOUS, Mahmoud ve Emel oğlu, 01/01/2007 HALEP doğumlu, Yenimahalle 4007 Sk. No:22 İç Kapı No:1 Tarsus/ MERSİN adresinde oturur. TC Kimlik No:99936853934
SUÇ
:
Kullanım Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık
SUÇ TARİHİ / SAATİ
:
17/06/2022 - 16:45 Sıraları
SUÇ YERİ
:
MERSİN/TARSUS
KARAR TARİHİ
:
26/11/2025
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında Kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlıksuçundan 4980,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasınakarar verilmiştir.
Gerekçeli karar SSÇ'ye tebliğ edilmek istendiğinde, SSÇ'nin dosyada mevcut adresine çıkarılan tebligat taşındığından bila tebliğ iade edilmiş, uyap sisteminde ve dosyada başkaca bir adresinin olmaması, mernis adresinin de bulunmaması, yapılan araştırma neticesinde de adresinin tespit edilememiş olması nedeniyle gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
İş bu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Ve müteakip maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,
İlanın resmi gazetede yayınlanmasından itibaren (15) gün sonra tebliğ işlemi yapılmış sayılmasına, ilan masrafının mahkeme masrafları ile birlikte sanıktan tahsiline,
Dair; SSÇ'nin yokluğunda kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTA yasal süre içerisinde, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf Yasa Yoluna başvurabileceği, kanun yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu İLAN olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02390852