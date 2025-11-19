Giriş Tarihi: 19.11.2025 00:01
TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- GENEL ŞARTLAR
- Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait olup, madde 2’de belirtilen taşınmazlar 03.12.2025 tarihinde yapılacak ihale ile satılacaktır.
Satışı yapılacak olan taşınmazların; mahallesi, ada ve parsel no, niteliği, yüzölçümü, imar durumu, tahmini satış bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıdadır.S.NoMahallesiAdaParselNiteliğiYüzölçümü(m²)İmar DurumuTahmini SatışBedeli (TL)GeçiciTeminatı (TL)İhale Saati
1 Fevzi Çakmak 3997 3 Arsa 10.953,00 E=1.00 Yençok=Serbest Sanayi Tesis Alanı
90.000.000,00
2.700.000,00
11:00 2 Fevzi Çakmak 4585 39 Arsa 5.941,03E=1.00 Yençok=16.00Ticaret (T2) Alanı
65.352.000,00
1.960.560,00
11:15 3 Fevzi Çakmak 4585 40 Arsa 5.419,41E=1.00 Yençok=16.00Ticaret (T2) Alanı
59.614.000,00
1.788.420,00
11:30 4 Fevzi Çakmak 4585 42 Arsa 5.414,93E=1.00 Yençok=16.00Ticaret (T2) Alanı
59.565.000,00
1.786.950,00
11:45 5 Fevzi Çakmak 4585 43 Arsa 5.873,44E=1.00 Yençok=16.00Ticaret (T2) Alanı
64.608.000,00
1.938.240,00
12:00
- Taşınmazlara ait satış ihalesi yukarıda belirtilen gün ve saatte, Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri İdari binada bulunan Belediye Encümen salonunda, Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
Satışı yapılacak taşınmazların Geçici Teminatları, Tahmini Satış Bedelinin %3 (Üç)’ ü olup, 2 nci maddedeki tabloda her taşınmazın karşısına yazılmıştır.
İhaleye girecek olan istekliler geçici teminatlarını;
- Nakit olarak yatıracak olanlar; Tarsus Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Makam Şubesi TR78 0001 0017 8234 1199 0251 09 IBAN nolu hesabına veya Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra, banka dekontunu ya da ödeme makbuzunu dış zarfa koymaları gerekmektedir. Banka dekontunun ya da ödeme makbuzunun açıklamalar kısmında; katılmak istenilen ihalenin mahalle adı, ada ve parsel numarası, isteklinin T.C. Kimlik/Vergi Numarası ile geçici teminat yazılması zorunludur.
- Teminat mektubu verilecekse; Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26’ ncı ve 27’ nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş, iki yetkili tarafından onaylanmış, şube veya genel müdürlükten teyitli, süresiz ve limit içi banka teminat mektubunu, dış zarfa koymaları gerekmektedir. Teminat mektubunda; katılmak istenilen ihalenin; mahalle adı, ada ve parsel numarası, isteklinin T.C. Kimlik/Vergi Numarası ile geçici teminat yazılması zorunludur.
- İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır. İsteklilerden ihaleye katılım için istenilecek belgeler;
- İhale katılım dilekçesi,
- Kanuni İkametgâh Belgesi veya tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi,
- Nüfus Cüzdan Sureti ya da T.C. Kimlik Nolu Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- Geçici teminatı yatırmış olduklarına dair makbuz, banka dekontu veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,
- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ya da banka dekontunun aslı,
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yasaklı (cezalı) olmadıklarına dair yazılı beyan,
Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden alınacak olan kira, para cezası, emlak, ÇTV ve diğer borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı vermeleri zorunludur. Ayrıca;
5.1. Gerçek kişilerde, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;
- İhaleye katılan isteklinin noterden alınan imza beyannamesi,
- İstekli adına ihaleye vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin, noterden alınmış vekâletnamesi ve imza beyannamesi,
5.2. Tüzel kişilerde, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;
- Özel hukuk tüzel kişileri; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı ya da Noter/Ticaret Sicil Memurluğundan alınan tasdikli sureti, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ya da benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname,
- Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,
5.3. Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakıf ise, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;
- Yetkili organlardan alınmış taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir belge,
- Yetkili kılınan kişinin veya kişilerin noterden alınmış imza beyannamesi,
5.4. Ortak girişim olması halinde, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;
5.5. Bu ihale ile ilgili şartname bedeli 5.000,00 TL olup; Şartname bedeli Tarsus Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Makam Şubesi TR78 0001 0017 8234 1199 0251 09 IBAN nolu hesabına veya Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra, şartname Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinden alınacaktır. Banka dekontunun veya ödeme makbuzunun açıklamalar kısmında; katılmak istenilen ihalenin; mahalle adı, ada ve parsel numarası, isteklinin T.C. Kimlik/Vergi Numarası ile şartname bedeli yazılması zorunludur.5.6. Şartname ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinde incelenebilir.5.7. İhaleye ilişkin bilgiler Tarsus Belediyesi Web sayfasından görülebilir.5.8. İsteklilerin 03.12.2025 Çarşamba günü yapılacak ihale için, en geç 02.12.2025 Salı günü saat 17:00’ ye kadar, Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğine ulaşmış olması kaydıyla yukarıda istenilen bütün belgeler ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını teslim etmeleri ya da iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İhaleye bizzat katılacak gerçek ve tüzel kişiler ihale günü ve saatinde Belediye Encümen salonunda hazır bulunması gerekmektedir.
- Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi veya iş ortaklığı sözleşmesi,
- 5 inci maddede istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
- Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin de vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname,
- Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazlar, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (p) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.
- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye katılamazlar.İlan Olunur.