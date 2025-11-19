TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5.5. Bu ihale ile ilgili şartname bedeli 5.000,00 TL olup; Şartname bedeli Tarsus Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Makam Şubesi TR78 0001 0017 8234 1199 0251 09 IBAN nolu hesabına veya Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra, şartname Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinden alınacaktır. Banka dekontunun veya ödeme makbuzunun açıklamalar kısmında; katılmak istenilen ihalenin; mahalle adı, ada ve parsel numarası, isteklinin T.C. Kimlik/Vergi Numarası ile şartname bedeli yazılması zorunludur.





5.6. Şartname ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinde incelenebilir.





5.7. İhaleye ilişkin bilgiler Tarsus Belediyesi Web sayfasından görülebilir.



