Giriş Tarihi: 08.01.2026 00:01
T.C. ADANA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO :2023/5
KARAN NO :2025/493
DAVALI
: Deniz Büyükküpeli (T.C:22267049158)
Davacı Kerime Büyükküpeli ve Türkan İşimtekin vekili tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında,
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebliğe gönderilmiş ancak adresinizin değişmiş olması gerekçesiyle iade edilmiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamamıştır. Davacı vekili tarafından gerekçeli kararın tebliği istenilmiş olup, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C. ADANA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO
:
2023/5
KARAR NO
:
2025/493
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
HÜKÜM:
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın KABULÜNE, Adana ili, Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, 9896 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ve 04/11/2024 tarihli fen bilirkişisi raporunda A harfi ile gösterilen zemin +1 katlı yapının davacı Kerime Büyükküpeli'ye aidiyetinin tespitine,
- Adana ili, Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, 9896 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ve 04/11/2024 tarihli fen bilirkişisi raporunda B harfi ile gösterilen zemin + çatıkatlı yapının davacı Türkan İşimtekin'eaidiyetinin tespitine, karar verildiği
HUSUSU İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
