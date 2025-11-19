T.C. ADANA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MALİYE HAZİNESİ ile ADANA DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜRO BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu Adana İli Seyhan İlçesi Tepebağ Mahallesinde bulunan 263 ada 38 parsel numaralı taşınmazda hissesi bulunan Ayşe isimli kişinin kim olduğu ve nerede olduğu bilinmediğinden Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesi (Vesayet Hakimliği)’nin2012/2046 E. - 2014 /1326K. sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun gereği kayyımlıkla yönetilmiş ve on (10) yıllık kayyımlıkla idare edilme karar verilmiştir. Mahkememiz dosyasında Gaipliği talep edilen Ayşe’yi tanıyan bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2025/160 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçen Ayşe hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu

İLANEN DUYURULUR.





GAİP TC KİMLİK NO : BİLİNMİYOR





ADI SOYADI : AYŞE





BABA ADI : BİLİNMİYOR





ANA ADI : BİLİNMİYOR





DOĞUM TARİHİ : BİLİNMİYOR





DOĞUM YERİ : BİLİNMİYOR



