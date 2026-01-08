Giriş Tarihi: 08.01.2026 00:01
T.C. ADANA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
2024/7 Esas
GAİPLİK İLANI
Davacı Maliye Hazinesince davaya konu Adana ili, Çukurova ilçesi, Huzurevleri (Eski Kanalüstü) Mahallesi 7171 ada 3 parsel sayılı taşınmazın hissedar olan Mustafa oğlu Abdulaziz'nin TMK 588. Maddesi gereğince gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Mustafa oğlu Abdulaziz'in bizzat kendisinin yada bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2024/7 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 16/10/2025
