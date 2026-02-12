T.C. ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN









ESAS NO

:

2025/402 Esas





DAVALI

:

SEDAT SARI - T.C.NO: 124******526





Davacı Denizbank Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan

Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı ) davasının yapılan yargılamasında;





Dava 14/10/2025 tarihinde açılmış olup;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, diğer tüm adreslerinize dava dilekçesi ile tensip tutanağı davetiye çıkarılmış olup, adreslerinizden ayrıldığınız, yeni adreslerinizin belirlenmemesi gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Mahkememizce UYAP sistemi üzerinden mernis sorgulaması ve kolluk marifetiye yapılan adres araştırmasından da mernisadresinizin binanın yıkılmış olması nedeni ile yapılan yazışmalar neticesinden de herhangi bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ile 14/04/2026 tarih ve 10:00 saatli ön inceleme duruşmasına davet tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.





İhtarlar ve Davet: Sayın muhatap;





1-)İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacaktır.



