T.C. ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Cuma oğlu, Safiden'den olma, 01/01/1983 doğumlu Murat Yıldırım hakkında 07/11/2024 tarihinde 5 yıl süre ile Kamu Davasının Açılmasının Erteleme Kararı verildiği, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraza kabil olmak üzere verilen Kamu Davasının Açılmasının Erteleme Kararı tüm aramalara rağmen şüpheli Murat Yıldırım'a tebliğ edilememiştir. 1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince KDAE kararının, Türkiye Geneli 50,000 altı tirajlı gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,2- KDAE kararının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,



