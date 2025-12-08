T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, Cemalpaşa Mahallesi, 1456 Ada, 577 Parsel, 4. Kat 14 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır.

Satışa konu taşınmaz Adana İli Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi 63005 Sokak No:17 Seyhan Apt. Kat:4 D:17 (tapu kaydında 14 Bağımsız bölüm) adresinde bulunmaktadır. Taşınmaz binanın Bodrum +Zemin+4 normal kattan oluştuğu, her katın 4 daire, zemin katında 2 adet iş yeri ile 3 adet meskenden oluşmaktadır. Taşınmaz yapının projelendirilmesinde, yapımında ve mevcut durumunda asonsörün olmadığı, Taşınmaz yapı betonarme karkas inşaat tarzı yapılmış, mevcut 14 bağımsız bölüm nolu mesken vasıflı taşınmaz dairenin bürüt:92,00m2 net:80,00m2 alanlı, salon, antre, 4 oda, wc li banyo, wc 2 adet balkonlu olduğu, taşınmaz yapıda 14 adret bağımsız bölüm ile irtibatlandırılmış ve birlikte kullanımda olduğu, taşınmaz 14 nolu bağımsız bölüm ve altında bulunan 10 nolu bağımsız bölüm taşınmazların kuzey-doğu cepheli oldukları, taşınmaz meskenin zeminleri ahşap parke, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalı, tuvanları kartonpier ve spot asma tavanlı, iç kapıları mobilya, pencereler pvc, daire giriş kapısı çelik ıslak mahallerde zeminler seramik duvarlar fayans, banyo alafranga tuvalet ve dış kabinlidir. taşınmaz bağımsız bölümünde, kilma iç-dış üniteleri ve yapının doğalgaz tesisatı mevcut ve faal olduğu yerinde tespit edilmiştir. Taşınmazın deprem nedeniyle hasarsız olduğu belirtilmiştir.





Adresi :

Cemalpaşa Mahallesi, 63005 Sokak, Sayhan Apt.,No:17 Kat:4 Daire:17 Seyhan / ADANA





Ana taşınmaz Yüzölçümü:

874,00 m2,Mesken bürüt:92,00m2 net:80,00m2 alanlı,

Arsa Payı :

44/874





İmar Durumu:

Ayrık Nizam, Taks/Kaks: 0.60/2,40, Konut+Ticaret Alanı

Kıymeti :

3.991.000,00 TL





KDV Oranı :

%1

Kaydındaki Şerhler:

AT Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemezler.



