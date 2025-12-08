Giriş Tarihi: 08.12.2025 00:01
T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2022/83 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, Cemalpaşa Mahallesi, 1456 Ada, 577 Parsel, 4. Kat 14 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır.
Satışa konu taşınmaz Adana İli Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi 63005 Sokak No:17 Seyhan Apt. Kat:4 D:17 (tapu kaydında 14 Bağımsız bölüm) adresinde bulunmaktadır. Taşınmaz binanın Bodrum +Zemin+4 normal kattan oluştuğu, her katın 4 daire, zemin katında 2 adet iş yeri ile 3 adet meskenden oluşmaktadır. Taşınmaz yapının projelendirilmesinde, yapımında ve mevcut durumunda asonsörün olmadığı, Taşınmaz yapı betonarme karkas inşaat tarzı yapılmış, mevcut 14 bağımsız bölüm nolu mesken vasıflı taşınmaz dairenin bürüt:92,00m2 net:80,00m2 alanlı, salon, antre, 4 oda, wc li banyo, wc 2 adet balkonlu olduğu, taşınmaz yapıda 14 adret bağımsız bölüm ile irtibatlandırılmış ve birlikte kullanımda olduğu, taşınmaz 14 nolu bağımsız bölüm ve altında bulunan 10 nolu bağımsız bölüm taşınmazların kuzey-doğu cepheli oldukları, taşınmaz meskenin zeminleri ahşap parke, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalı, tuvanları kartonpier ve spot asma tavanlı, iç kapıları mobilya, pencereler pvc, daire giriş kapısı çelik ıslak mahallerde zeminler seramik duvarlar fayans, banyo alafranga tuvalet ve dış kabinlidir. taşınmaz bağımsız bölümünde, kilma iç-dış üniteleri ve yapının doğalgaz tesisatı mevcut ve faal olduğu yerinde tespit edilmiştir. Taşınmazın deprem nedeniyle hasarsız olduğu belirtilmiştir.
Adresi :
Cemalpaşa Mahallesi, 63005 Sokak, Sayhan Apt.,No:17 Kat:4 Daire:17 Seyhan / ADANA
Ana taşınmaz Yüzölçümü:
874,00 m2,Mesken bürüt:92,00m2 net:80,00m2 alanlı,
Arsa Payı :
44/874
İmar Durumu:
Ayrık Nizam, Taks/Kaks: 0.60/2,40, Konut+Ticaret Alanı
Kıymeti :
3.991.000,00 TL
KDV Oranı :
%1
Kaydındaki Şerhler:
AT Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemezler.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 12:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:30
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, Cemalpaşa Mahallesi, 1456 Ada, 577 Parsel, 3. Kat, 10 Numaralı Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır.
Satışa konu taşınmaz Adana İli Seyhan İlçüesi Cemalpaşa Mahallesi 63005 Sokak No:17 Seyhan APT. Kat:3 D:13 (tapu kaydında 10) adresinde bulunmaktadır. Taşınmaz binanın Bodrum+Zemin+4 normal kattan oluştuğu, her katın 4 daire, zemin katında 2 adet iş yeri ile 3 adet meskenden oluşmaktadır. Taşınmaz yapının projelendirilmesinde yapımında ve mevcut durumunda asansörün olmadığı, taşınmaz yapı betonarme karkas inşaat tarzı yapılmış, mevcut 10 bağımsız bölüm nolu mesken vasıflı taşınmaz darenin bürüt 92,00m2, net 80,00m2 alanlı, salon antre 3 oda, mutfak, wc li banyo, wc, 2 adet balkonlu olduğu, Taşınmaz yapıda 10 bağımsız bölüm ile irtibatlandırılmış ve birlikte kullanımda olduğu, Taşınmaz 10 nolu bağımsız bölüm ve üzerinde bulunan 14 bağımsız bölüm nolu taşınmazların kuzey doğu cepheli oldukları, Taşınmaz meskenin zeminleri ahşap parke, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalı, tavanrları kartonpier ve spot asma tavanlı, iç kapıları mobilya, pencereler pvc, daire giriş kapısı çelik, ıslak mahallerde zeminler seramik duvarlar fayans, banyo alafranga tuvelet ve duş kabinlidir. Mutfak tezgah altı ve üstü mobilya dolaplı, tezgah üzeri mermer, taşınmaz klima iç dış üniteleri ve yapının doğalgaz tesisatı mevcuttur ve faal olduğu yerinde tespit edilmiştir. Taşınmazın deprem nedeniyle hasarsız olduğu tespit edilmiştir.
Adresi :
Cemalpaşa Mahallesi, 63005 Sokak, Sayhan Apt.,No:17 Kat:3 Daire:13 Seyhan / ADANA
Ana Taşınmaz Yüzölçümü:
874,00 m2, Mesken Bürüt 92,00m2, Net 80,00m2 alanlıdır.
Arsa Payı :
44/874
İmar Durumu:
Ayrık Nizam, Taks/Kaks: 0.60/2,40, Konut+Ticaret Alanı,
Kıymeti :
3.991.000,00 TL
KDV Oranı :
%1
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:38
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:38
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 13:38
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:38
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
