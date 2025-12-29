T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/46 ESAS

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :

"Dava konusu taşınmaz tapuda; Adana İli, Seyhan İlçesi, Büyük Dikili Mah.14540 ada 5 nolu parselin tapu alanı 65.463,93 m2 olup, vasfı Tarladır.

Taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır.

Toprak Yapısı: Dava konusu taşınmaz; toprak profilinde orta derinlikte, killi-tınlı toprak yapısında, geçirgenliği iyi, tesviyesiz, drenajsız (yüzey drenajlı) toprağın kullanımını kısıtlayıcı(asit-baz-tuzluluk) sorunu bulunmayan, toprak yüzeyi düz ve düze yakın eğime sahip, bir arazi yapısındadır. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topoğrafik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, hâlihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli olan arazileri şeklinde tarifi yapılmış Mutlak Tarım Arazisidir. Ulaşım: Davaya konu taşınmaz Büyük Dikili Mahallesinin güneybatısında, Zeytinli Mahallesinin kuzeydoğusunda kalmaktadır. Taşınmazın etrafı tarım arazileri ile çevrili olup parsele ulaşım parselin güneyinde bulunan 93009 sokak nolu yoldan sağlanmaktadır. Taşınmaz Büyük Dikili Mahalle merkezine 1,29km, Zeytinli Mahalle merkezine 1,85km, D-400 Karayoluna 1,08 km, Seyhan İlçe Merkezine (Kaymakamlık) 15,55km kuş uçuşu mesafededir. Tarımsal üretim yapılan alanlarda elde edilen ürünlerin pazar yerlerine, sebze ve meyve hallerine, paketleme tesislerine ulaşımı önemli bir husus olup taşınmazdan elde edilen ürünlerin pazara ulaşımı önemli olup, pazar ve pazarlama sorunu bulunmamaktadır. Sulama: Dava konusu taşınmazın DSİ'ye ait sulama sistemi ile sulanmakta olduğu görüldü. Tarım: Dava konusu taşınmaz, sulama imkânı bulunduğundan Sulu tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın üzeri Mısır ekili olduğu görüldü.03.07.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nun 3. Maddesinin (J) bendi sulu araziyi; 'Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazilerdir." diye tanımlanmıştır. Bu nedenle davaya konu taşınmaz, SULU şartlarda tarım yapılabilen ve bölgemiz koşullarında 1 yılda 2 ürün veya 2 yılda 3 ürün ekilebilen arazilerdendir.





Adresi :

Adana, Seyhan, Büyük Dikili Mahallesi , 14540 Ada, 5 Parsel Seyhan / ADANA





Yüzölçümü :

65.463,93 m2

Hisse:

1/1





İmar Durumu:

Taşınmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Müdürlüğünün internet portalından 1/100.000 ölçekli çevre düzen planında " Tarım Arazisi " içerisinde olduğu görülmüştür





Kıymeti :

42.789.843,21 TL

KDV Oranı :

%10





Kaydındaki Şerhler:

Diğer : 3083 sayılı yasanın 6.maddesi gereğince kısıtlıdır



