T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, Karslılar Mahallesi, 2810 Ada, 1 Parsel, B Blok Bodrum+Zemin+1. Kat+Çatı Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazdır.

Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Adana İli, Çukurova İlçesi, Karslılar Mahallesi 2810 Ada 1nolu parsel 865.00 m² yüzölçümlü olup, parsel alanı üzerinde iki adet A ve B blok olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı B blok, parselin doğu cephesinde yer almaktadır. Çukurova Belediyesi Arşiv biriminden temin edilen incelenen 20.07.2016 tarihli mimari projesine göre ana yapı Bodrum kat, zemin kat + 1 normal kat + Çatı kat olarak projelendirilmiş taşınmaz toplam 4 katlıdır. Bina girişi kuzey cepheden sağlanmaktadır. Taşınmazda 1 adet asansör bulunmaktadır Taşınmaz ekspertiz tarihi itibariyle % 100 inşaat seviyesindedir. Eksik imalatlar bulunmamaktadır. Tespite konu taşınmaz 1 bağımsız bölüm nolu Mesken nitelikli B bloğun Bodrum+Zemin+1+ Çatı katında , parselin doğu kısmında yer alan taşınmaz güney, doğu ,kuzey ve batı cepheli konumludur. Onaylı mimari projesine göre ve yerinde yapılan tespitlere göre Bodrum katında; Depo, Kiler, Hobi alanı, banyo alanı hacimlerinden oluşmakta olup 90 m² alanlıdır. Zemin katında bina girişi, mutfak, antre, oturma odası, yemek bölümü, wc ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup 90 m² alanlıdır. 1 katta; 3 adet oda, 3 adet banyo, hol, soyunda odası ve 1 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup 100 m² alanlıdır. Çatı katında; çok amaçlı oda, hobi odası, 1 adet banyo, 2 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup 70 m² alanlıdır. Onaylı mimari projesine göre Net 298 m² alanlı olup Brüt 350 m² kullanım alanına sahiptir. Taşınmaza ait 20.07.2016 tarihli mimari projesi incelenmiş olup taşınmazın kat, konum, olarak uygun olduğu, kullanım alanı ve mimari olarak da projesine uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın giriş kapısı Çelik kapı, giriş zeminleri parke, ıslak hacimler seramik kaplama, merdiven zeminleri ahşap döşeli, duvarları alçı sıva üzeri boyalı, tavanlar kısmen alçıpan asma tavandır. Merdivenler demir korkuluk uygulamalı olup Pencereleri PVC doğrama, banyolarda vitrifiye ürünleri bulunmaktadır. Mutfak dolapları mdf lam üzeri lake kapak ve tezgah granit uygulanmıştır.





Adresi :

Karslılar Mahallesi 82034 Sokak No:9 B Blok Daire:1 Çukurova / ADANA





Yüzölçümü :

865,00 m2

Arsa Payı :

1/2,

İmar Durumu:

Çukurova Belediyesi İmar Servisine göre 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamın da Konut Alanında, Ayrık Nizam,2 kata müsaadeli yapılaşma şartlarında olduğu bilgisi tarafımıza beyan edilmiştir.

Kıymeti :

39.550.000,00 TL

KDV Oranı :

%20,

Kaydındaki Şerhler:

Taşınmaz takyidat raporunda olduğu gibidir.



