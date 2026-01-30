Giriş Tarihi: 30.01.2026 00:01
T.C. ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE
T.C. ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE
ESAS NO :
2025/215 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
:
Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Aydınoluk Köyü
PARSEL NO
:
266
MALİKİN ADI VE SOYADI:
Abubekir Taşar, Abuzer Atlı, Adem Yenice, Ali Atlı, Ali Yenice, Ali Rıza Karagöz, Arife Sak, Asiye Arpaci, Aysel Orhan, Ayşe Özalp, Battal Atlı, Bilge Daşcan, Burcu Aygül, Deniz Taşar, Engin Taşar, Ersin Taşar, Evrim Yenice Yılmaz, Fatih Daşcan, Ferhat Yenice, Feride Buğdaycı, Gazi Taşar, Güley Baba Adı Şeyho, Güzel Atlı, Haci Mehmet Ocak, Hadice Yenice, Halise Keleş, Hanım Demirbaş, Hanım İnal, Hasan Taşar, Hasari Yenice, Hatice Kübra Yenice, Hayriye Yenice, Heval Boran Yenice, Hüseyin Taşar, İrem Taşar, Mahmut Ocak, Mehmet Kuzu, Mehmet Hanifi Atlı, Musa Daşcan, Mürşüt Yenice, Nafie Taşar, Necla Tanrıverdi, Necmettin Yenice, Nezire Sapcı, Özge Tokça, Özlem Baytekin, Öznur Daşcan, Perihan Asan, Pınar Nevcihan Yenice, Rabia Tekin, Remziye Göçmez, Remziye Yenen, Rohat Baran Yenice, Salih Daşcan, Saliha Harmancı, Sedat Yenice, Serhat Eren Yenice, Sezayi Yenice, Sırrı Yenice, Şemsiye Yenice, Şevket Taşar, Şükrü Ocak, Tahir Taşar, Talip Daşcan, Taylan Taşar, Vedat Yenice, Yeter Yorulmaz, Yusuf Atlı, Yusuf Baba Adı Hüseyın, Yusuf Özgün, Yusuf Yenice, Zahide Sönmez, Zehra Daşcan, Zekeriye Yenice, Zekiye Koç, Zeliha Yenice, Zeynep Ekici, Zeynep Keleş
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
:
Dava konusu Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Altınoluk Köyü, 266 parsel sayılı taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olup, dava konusu taşınmazla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kurum aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara ilişkin düzeltim davası açılabileceği, tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Adıyaman Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi gerektiği, yapılan yargılama sonunda taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine ve davacı idare adına tesciline karar verileceği ve duruşmanın 26/03/2026 günü saat 09:55'e bırakıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Değiştiren 4650 Sayılı Yasanın 10. Maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.16.01.2026
ilangovtr
Basın No: ILN02390610