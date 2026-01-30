T.C. ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE

ESAS NO :

2025/215 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI









KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN





BULUNDUĞU YER

:

Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Aydınoluk Köyü





PARSEL NO

:

266





MALİKİN ADI VE SOYADI:

Abubekir Taşar, Abuzer Atlı, Adem Yenice, Ali Atlı, Ali Yenice, Ali Rıza Karagöz, Arife Sak, Asiye Arpaci, Aysel Orhan, Ayşe Özalp, Battal Atlı, Bilge Daşcan, Burcu Aygül, Deniz Taşar, Engin Taşar, Ersin Taşar, Evrim Yenice Yılmaz, Fatih Daşcan, Ferhat Yenice, Feride Buğdaycı, Gazi Taşar, Güley Baba Adı Şeyho, Güzel Atlı, Haci Mehmet Ocak, Hadice Yenice, Halise Keleş, Hanım Demirbaş, Hanım İnal, Hasan Taşar, Hasari Yenice, Hatice Kübra Yenice, Hayriye Yenice, Heval Boran Yenice, Hüseyin Taşar, İrem Taşar, Mahmut Ocak, Mehmet Kuzu, Mehmet Hanifi Atlı, Musa Daşcan, Mürşüt Yenice, Nafie Taşar, Necla Tanrıverdi, Necmettin Yenice, Nezire Sapcı, Özge Tokça, Özlem Baytekin, Öznur Daşcan, Perihan Asan, Pınar Nevcihan Yenice, Rabia Tekin, Remziye Göçmez, Remziye Yenen, Rohat Baran Yenice, Salih Daşcan, Saliha Harmancı, Sedat Yenice, Serhat Eren Yenice, Sezayi Yenice, Sırrı Yenice, Şemsiye Yenice, Şevket Taşar, Şükrü Ocak, Tahir Taşar, Talip Daşcan, Taylan Taşar, Vedat Yenice, Yeter Yorulmaz, Yusuf Atlı, Yusuf Baba Adı Hüseyın, Yusuf Özgün, Yusuf Yenice, Zahide Sönmez, Zehra Daşcan, Zekeriye Yenice, Zekiye Koç, Zeliha Yenice, Zeynep Ekici, Zeynep Keleş





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

: