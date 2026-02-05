T.C. ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/228 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI









KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN





BULUNDUĞU YER

:

Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Uludam Köyü





ADA/PARSEL NO

:

110 Ada, 3





MALİKİN ADI VE SOYADI:

Aydın Yörük, Bese Yürek, İsmet Yörük





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Dava konusu Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Uludam Köyü, 110 Ada, 3 parsel sayılı taşınmaza ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olup, dava konusu taşınmazla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kurum aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara ilişkin düzeltim davası açılabileceği, tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Adıyaman Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmesi gerektiği, yapılan yargılama sonunda taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine ve davacı idare adına tesciline karar verileceği ve

duruşmanın 26/03/2026 günü saat 11:05'e