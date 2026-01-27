T.C. AFŞİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN









ESAS NO

:

2024/216 Esas





DAVACI

:

CUMA ÖZGÜL (T.C.No:620******402)





DAVALILAR

:

1-MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA





2- AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI





3- KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



