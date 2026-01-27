Giriş Tarihi: 27.01.2026 00:01
T.C. AFŞİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2024/216 Esas
DAVACI
:
CUMA ÖZGÜL (T.C.No:620******402)
DAVALILAR
:
1-MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA
2- AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı Cuma Özgül ile Davalılar aleyhine açılan davanın yapılan yargılamasına esas olmak üzere; dava konusu Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Yazıbelen (Hurman) Mahallesi sınırlarında bulunan fen bilirkişisi Erdoğan Şahan ve Musa Türkoğlu'nun 16/12/2025 tarihli raporunda A harfi ile gösterilen 1070,71 m2 büyüklüğündeki taşınmazı davacı bu yerin kendisi adına tescilini talep etmektedir. Bu taşınmaza ilişkin hak iddiasında bulunan kişilerin 2024/216 esas sayılı dosyamıza ilan tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde müracaat edebilecekleri TMK 'nın 713/4. Maddesi uyarınca İlan olunur. Duruşma günü:22/04/2026 günü saat 10:39'dur.
