T.C. AFŞİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO

:

2023/143 Esas





DAVACILAR

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1- NAZİFE CANLI- 430****040Tatlar Mah. 66011. Sk. No:3Afşin/ KAHRAMANMARAŞ





2- YETER TOPRAK- 413*****490Tatlar Mah. 66003. Sk. No:12Afşin/ KAHRAMANMARAŞ





3- GÜLBEYAZ TOPRAK- 416*****132Tatlar Mah. 66017. Sk. No:19Afşin/ KAHRAMANMARAŞ





DAVALILAR

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1- MALİYE HAZİNESİ AFŞİN Afşin Afşin/ KAHRAMANMARAŞ





2- FAZLI BALA MİRASÇILARI





Davacılar Nazife CANLI, Yeter TOPRAK ve Gülbeyaz TOPRAK ile Davalılar aleyhine açılan davanın yapılan yargılamasına esas olmak üzere; dava konusu Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Küçüktatlar mahallesi sınırlarında bulunan fen bilirkişisi Kadir DOĞAN'ın 28/08/2024 tarihli raporunda kırmızı renk ile gösterilen 33.511,00 m2 büyüklüğündeki dava konusu Küçüktatlar mahallesi, 109 ada 8 taşınmazın tapuda Fazlı BALA adına kayıtlı olduğu, bu taşınmazın kendi adlarına tescili talepli dava açmış olup, davacıların bu yerin kendisi adına tescilini talep etmektedir. Bu taşınmaza ilişkin hak iddiasında bulunan kişilerin 2023/143 esas sayılı dosyamıza ilan tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde müracaat edebilecekleri TMK 'nın 713/4. Maddesi uyarınca İlan olunur.



