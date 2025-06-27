Giriş Tarihi: 27.06.2025 00:01
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/158 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2023/158 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.21/05/2025
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mah. 4614 Ada 10 Parsel
Yüzölçümü : 1.093 m2
Kıymeti : 13.115.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 13:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 13:30
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mah. 6829 Ada 3 Parsel
Yüzölçümü : 1.329 m2
Kıymeti : 15.950.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 14:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 14:30
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ceran Köyü 131 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 52.123,84 m2
Kıymeti : 1.040.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:01
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:01
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ceran Köyü 102 Ada 62 Parsel
Yüzölçümü : 2.318,65 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 60.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 11:01
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 11:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 11:01
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ceran Köyü 112 Ada 34 Parsel
Yüzölçümü : 29.066,60 m2
Kıymeti : 725.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 12:01
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 12:01
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ceran Köyü 150 Ada 3 Parsel
Yüzölçümü : 196,24 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 20.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 13:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 13:30
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü 1015 Parsel
Yüzölçümü : 13.000 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 260.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 14:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02243931
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