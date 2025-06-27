T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

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2023/158 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.21/05/2025





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mah. 4614 Ada 10 Parsel





Yüzölçümü : 1.093 m2





Kıymeti : 13.115.000,00 TL





KDV Oranı : %10



