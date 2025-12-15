Giriş Tarihi: 15.12.2025 00:01
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/154 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/154 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.14/11/2025
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Aksaray İli Merkez Macarlı Köyü 113 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü :
140,24 m2
Kıymeti :
18.231,20 TL
KDV Oranı :
%10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:07
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:07
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Aksaray İli, MerkezMacarlı Köyü 112 Ada 11 Parsel
Yüzölçümü :
331,42 m2
Kıymeti :
49.713,00 TL
KDV Oranı :
%10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 11:07
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:07
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Aksaray İli, MerkezMacarlı Köyü 113 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü :
76,07 m2
Kıymeti :
9.889,10 TL
KDV Oranı :
%10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 12:07
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 12:07
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Aksaray İli, MerkezMacarlı Köyü 114 Ada 8 Parsel
Yüzölçümü :
989,13 m2
Kıymeti :
24.728,25 TL
KDV Oranı :
%10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 13:31
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 13:31
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Aksaray İli, MerkezMacarlı Köyü114 Ada 10 Parsel
Yüzölçümü :
2.132,42 m2
Kıymeti :
55.045,66 TL
KDV Oranı :
%10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 14:31
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 14:31
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Aksaray İli, MerkezMacarlı Köyü 114 Ada 15 Parsel
Yüzölçümü :
19.557,91 m2
Kıymeti :
439.274,02 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 10:02
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 10:02
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Aksaray İli, MerkezMacarlı Köyü 114 Ada 21 Parsel
Yüzölçümü :
13.112,17 m2
Kıymeti :
262.243,40 TL
KDV Oranı :
%10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 11:02
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 11:02
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Aksaray İli, MerkezMacarlı Köyü 114 Ada 17 Parsel
Yüzölçümü :
1.517,68 m2
Kıymeti :
36.424,32 TL
KDV Oranı :
%10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 12:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 12:02
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 12:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 12:02
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Aksaray İli, MerkezHırkatol Köyü 180 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü :
6.994,60 m2
Kıymeti :
7.330.600,00 TL
KDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 13:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 13:30
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Aksaray İli, MerkezHırkatol Köyü 180 Ada 6 Parsel
Yüzölçümü :
737,74 m2
Kıymeti :
303.096,00 TL
KDV Oranı :
%10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 14:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
