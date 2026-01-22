Giriş Tarihi: 22.01.2026 00:01
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/207 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/207 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Dikmen 130 Ada 18 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 3.077,85 m2
Kıymeti : 61.557,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:01
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Dikmen Köyü 267 Ada 24 Parsel Sayılı Taşınmaz.
Yüzölçümü : 18.588,13 m2
Kıymeti : 371.762,60 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:01
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 11:01
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Dikmen Köyü 267 Ada 66 Parsel Sayılı Taşınmaz.
Yüzölçümü : 21.412,27 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 428.245,40 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 12:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:01
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 12:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 12:01
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli Merkez Dikmen Köyü 267 Ada 67 Parsel Sayılı Taşınmaz.
Yüzölçümü : 77.180,11 m2
Kıymeti : 1.543.602,20 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:31
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 13:31
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Dikmen Köyü 284 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmaz.
Yüzölçümü : 4.401,90 m2
Kıymeti : 88.038,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:31
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:31
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Dikmen Köyü 284 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 3.935,52 m2
Kıymeti : 78.704,40 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:01
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:01
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Dikmen Köyü 296 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 179,37 m2
Kıymeti : 8.968,50 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:01
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:01
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Dikmen Köyü 296 Ada 3 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 311,67 m2
Kıymeti : 15.583,50 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 12:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:01
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 12:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 12:01
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpınar Erenler Mahallesi276 Ada 9 Parsel
Yüzölçümü : 7.202,94 m2
Kıymeti : 360.147,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 13:30
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli Merkez Dikmen Köyü 130 Ada 22 Parsel Sayılı Taşınmaz
Yüzölçümü : 3.288,78 m2
Kıymeti : 65.775,60 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:30
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Dikmen Köyü 130 Ada 145 Parsel Sayılı Taşınmaz.
Yüzölçümü : 3.909,07 m2
Kıymeti : 88.181,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:00
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Dikmen Köyü 141 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmaz.
Yüzölçümü : 17.470,44 m2
Kıymeti : 436.761,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 11:00
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Dikmen Köyü 267 Ada 20 Parsel Sayılı Taşınmaz.
Yüzölçümü : 108.472,59 m2
Kıymeti : 2.169.451,80 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 12:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 12:00
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Dikmen Köyü 267 Ada 23 Parsel Sayılı Taşınmaz.
Yüzölçümü : 3.045,48 m2
Kıymeti : 60.909,60 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 13:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
