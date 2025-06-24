Giriş Tarihi: 24.06.2025 00:01
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU
2024/132 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/132 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 11/06/2025
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli Merkez Kılıçaslan Mah. 1325 Ada 304 Parsel
Yüzölçümü : 437 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 4 kat
Kıymeti : 5.600.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 11:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 11:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02244601
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