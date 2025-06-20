T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2025/160 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Kebiz Ertuğrul,Gürsel Alay, Emine Dülger, Döndü Baran, Anakız Erdoğan, Ali Alay aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 211 ada 39 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 639.27 m², geçici irtifak hakkı için 201.13 m²'lik kısmı, 2025/161 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar İbrahim Kuru, Ramazan Kuru, Ümmügülsüm Göktaş aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 211 ada 49 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 286.9 m², geçici irtifak hakkı için 73.27 m²'lik kısmı,2025/162 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Beytullah Aytekin, Habib Aytekin, Nazmiye Aytekin aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 211 ada 49 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 857.38 m², geçici irtifak hakkı için 310.25 m²'lik kısmı,





2025/163 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ayşe Özen, Emre Türk, Esmehan Türk, Fatma Önsü, Güldane Akçam, İbrahim Türk, İmran Harmankaya, Mevliye Yılmaz, Osman Türk, Veli Türk, Zeki Türk aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 211 ada 52 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 778.1 m², geçici irtifak hakkı için 259,91 m²'lik kısmı,





2025/164 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ahmet Bayar, Ayşe Erdem, Ayşe Kaçmaz, Dudu Şen, Eşe Özçelebi, Gülistan Türkoğlu, Hatice Çakmak,Hatice Keskin, Hatice Topal, Nazife Yalman, Rabia Açıkgöz, Ramazan Bayar, Ramazan Bayar, Sefer Bayar, Sefer Bayar, Sultan Açıkgöz, Tahsin Bayar aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 211 ada 98 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 299.43 m², geçici irtifak hakkı için 99.67 m²'lik kısmı,





2025/165 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ayşe Çakar, Ayşenur Çakar Aktop, Fadime Özcan, Fatma Arık, Hacer Çakar, Hasan Hüseyin Çakar,İsmail Hakkı Çakar, Mihrican Çakar, Şahsine Çakar aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi 211 ada 111 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 2310.15 m², geçici irtifak hakkı için 771.43 m²'lik kısmı,





2025/166 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalı MİS GÜL UN VE UNLU MAMÜLLER TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi 159 ada 35 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 276.34 m², geçici irtifak hakkı için 92.4 m²'lik kısmı,





2025/167 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Tufan Uyar aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi 159 ada 51 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 1131.62 m², geçici irtifak hakkı için 378.81 m²'lik kısmı,





2025/168 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Arife Atsız, Hasan Meşe, İsmet Meşe, Mehmet Meşe, Süleyman Meşe, Ummuhan Özen aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi 159 ada 65 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 307.71 m², geçici irtifak hakkı için 102.69 m²'lik kısmı,





2025/169 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ali Kula, Ayşe Karaman, Ayşe Olgun, Ayşe Sarı, Bayram Gökmen, Cemil Çoban, Dilek Aslantoğ, Emin Olgun, Emine Çoban, Ersin Kula, Fatma Karadere, Fatma Tin, Gönül Kula, Gülsüm İzgi, Güngör Gökmen, Hasan Gökmen, Iraz Gökmen, Mesut Kula, Murat Kula, Mustafa Çoban, Müjde Ekici, Nevin Kiper, Ramazan Gökmen, Ramazan Kula, Safiye Çoban, Safiye Yılmaz, Selda Kula, Zehra Uçar, Selçuk Gökmen aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi 161 ada 31 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 304.71 m², geçici irtifak hakkı için 67.33 m²'lik kısmı,





2025/170 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Keziban Meşe aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi 162 ada 36 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 339.67 m², geçici irtifak hakkı için 114.11 m²'lik kısmı,





2025/171 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Abdullah Uysal, Doğan Uysal, İbrahim Uysal, Kadir Uysal, Mevlüt Uysal, Mustafa Uysal, Ragıp Uysal, Ramazan Uysal, Samet Uysal, Selim Uysal, Şerife Altundaş aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi 162 ada 44 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 664.04 m², geçici irtifak hakkı için 221.27 m²'lik kısmı,





2025/172 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ayşe Ünal, Fatma Köse, Mehmet Ünal, Rukiye Can, Yeter Tibetdağ aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi 162 ada 45 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 285.96 m², geçici irtifak hakkı için 94.79 m²'lik kısmı,





2025/173 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Abdülcelil Şarlak, Adem Tarhan, Ahmet Tarhan, Ali Aytekin, Ayşe Habashi Gazvani, Ayşe Şarlak,Eşe Altuntaş, Galip Özçelik, Gürsel Aytekin, Güventürk Aytekin, Hasan Aytekin, Hasniye Uysal, Hatice Uyar, Hatice Ünal, Hülya Tarhan, Kadir Aytekin, Keziban Uyar, Kudret Avşar, Mehmet Şarlak, Meryem Aytekin, Mevlüt Şarlak, Musa Özçelik, Mustafa Aytekin, Nazan Şarlak, Nüsret Şarlak,Osman Tarhan, Şenay Sandal, Tufan Uyar, Veli Uyar aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi 162 ada 48 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 650 m², geçici irtifak hakkı için 234.56 m²'lik kısmı,





2025/174 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Beyza Nur Altuntaş, Buse Altuntaş, Büşra Fatma Altuntaş, Emine Acar, Fatma Yıldırım, Keziban Yıldırım, Selver Altuntaş aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi 171 ada 6 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 430.7 m², geçici irtifak hakkı için 112.42 m²'lik kısmı,





2025/175 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalı Süleyman Cem Karaman aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi 171 ada 10 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 1156.17 m², geçici irtifak hakkı için 347,34m²'lik kısmı,





2025/176 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ayla Kural, Emine Özpulat, Esat Özpulat, Halil Özpulat, Halime Yılmazer, Hasan Özpulat, Keziban Altun, Nazife Koçer aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi 171 ada 15 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 30.42 m², geçici irtifak hakkı için 31.35m²'lik kısmı,





2025/177 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ayten Çakmak, Bayram Birol Cesur. Emine Cesur, Esmehan Akbaş, İbrahim Cesurr aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi 171 ada 16 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 401.86 m², geçici irtifak hakkı için 135.56m²'lik kısmı,





2025/178 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Ali Osman Buhurcu, Ayşe Salman, Ayşe Salman, Ayşe Yıldız, Elife Bostan, Emine Taş, Esma Buhurcu,Fatih Mehmet Salman, Fatma Çiftçi, Gülhan Buhurcu, Halil Buhurcu, Hatice Aslan, Hörü Buhurcu, Kenan Buhurcu, Medine Şenel, Mehmet Ali Buhurcu, Murat Salman, Musa Buhurcu, Mustafa Buhurcu, Pınar Kılınç, Suna Salman, Zeynep Salman Akçin aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi 177 ada 47 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 379.55 m², geçici irtifak hakkı için 125.48m²'lik kısmı,





2025/179 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Abdulmelik Çınar, Gönül Koçer, Gülşen Uysal, Mehmet Çınar, Mehmet Akif Büyükköroğlu, Rukiye Özen, Yusuf Çınar aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü Mahallesi 180 ada 2 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 786.88 m², geçici irtifak hakkı için 251.21m²'lik kısmı,





2025/180 Esas sayılı dosyası için davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar Bülent Sarı, Cemil Ünal, Döndü Özmen, Dudu Özkan, Elif Karaman, Fatma Özyaşamış, Gürsel Karaman, Hasan Karaman, Hasan Ünal, Hatice Sarı, Havva Müzeyyen Altun, Mehmet Ali Altun, Merve Karaman, Mustafa Altun, Nurgül Tabur, Rukiye Karaman,Rukiye Karaman, Seçkin Kale Ünal, Sedat Sarı, Sevim Demir, Süleyman Altun, Süzen Karaman, Şeyma Karaman Küçük aleyhinde dava konusu Konya ili Tuzlukçu ilçesi Aşağı Mahallesi 136 ada 3 parsel sayılı taşınmazın YUNAK Doğal Gaz Boru Hattı Projesi güzergahında bulunan daimi irtifak hakkı için 337.58 m², geçici irtifak hakkı için 111.77m²'lik kısmının,



