Giriş Tarihi: 18.02.2026 00:01
T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO :
2023/329 Esas
Davacı Ali Demirpulat tarafından Mahkememizde açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle; Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren3 ay içerisinde mahkememizin 2023/329 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur. ALANYA İLÇESİ TÜRKLER MAHALLESİ A (615,17 m2)
DOĞUSU : Yol ve tapusuz içerisinde ev olan tarım arazısi.
KUZEYİ :Tapusuz tarım yapılan arazi
GÜNEYİNDE :İçerisinde ev olan tapusuz tarım yapılan arazi
ilangovtr
Basın No: ILN02403203