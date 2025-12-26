T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/24 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, TOPHANE Mahalle/Köy, 408 Ada, 2 Parsel, Satışa konu taşınmaz ;





Adresi : Antalya İli Alanya İlçesi Tophane Mahallesi 408 Ada 2 Parsel Alanya / ANTALYA





Yüzölçümü : 113,51 m2





İmar Durumu :Yok





Kıymeti : 5.800.000,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler:



