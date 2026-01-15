Giriş Tarihi: 15.01.2026 00:01
T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
SATIŞ İ L A NI
ESAS SAYISI : 2025/11 Ort. Gid. Satış
HİSSEDAR ANTONIJE MLADENOVIC
- Kargıcak Mah. 193 Sk. 1 Nolu Villa Blok No:21/1 Alanya / Antalya, Sehrotzbergstr 8/11 1920 Wien Avusturya
Satış işlemlerine esas olmak üzere; Alanya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmüş olan2018/200 Esas sayılı ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin verilen karar doğrultusunda; satışa konu olan taşınmaz; Antalya İli, Alanya İlçesi, Telatiye Mahallesi, 234 ada 9 parsel numaralı, 304,69 m2 yüzölçümlü “arsa” vasfındaki mülktür.
TAŞINMAZIN DEĞERİ:12.540,000,00 TL
ANTONIJEMLADENOVIC isimli şahıs gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup;
Söz konusu taşınmazın 1. İhale tarihinin başlangıç tarihinin 02/03/2026, bitiş tarihinin ise 09/03/2026 olduğu,
2. İhale tarihinin ise başlangıç tarihinin 27/03/2026, bitiş tarihinin ise 03/04/2026 olduğu hususları ilanen tebliğ olunur. 07/01/2026
