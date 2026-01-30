Giriş Tarihi: 30.01.2026 00:01
T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO :
2024/238 Esas
Davacı , FATMA YILMAZ ile Davalı , ALANYA MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/238 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Mahallesi,
KUZEYİ : İncirli Sokak,
GÜNEYİ : Payallar Mahallesi 990 Ada 53 Parsel + tapulama harici alan,
BATISI : Tapulama harici alan,
DOĞUSU : Kenan Aydın evi + Türkeler 268 Ada 5 Parsel ile çevrili yaklaşık 451,87 m2' lik taşınmaz
