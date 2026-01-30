Yeni Şafak
T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 30.01.2026 00:01

İ L A N 

ESAS NO    :
2024/238 Esas
    Davacı , FATMA YILMAZ ile  Davalı , ALANYA MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

    Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/238 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.                                                                

Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Mahallesi,

KUZEYİ    :  İncirli Sokak, 

GÜNEYİ    :  Payallar Mahallesi 990 Ada 53 Parsel + tapulama harici alan, 

BATISI      :  Tapulama harici alan,

DOĞUSU   :  Kenan Aydın evi + Türkeler 268 Ada 5 Parsel ile çevrili yaklaşık 451,87 m2' lik taşınmaz 
