T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO :
2024/438 Esas
Davacı , AHMET BIYIKLI ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/438 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Antalya, Alanya, Kargıcak Mahallesi,
KUZEYİ : Yol ( Asiltürk Caddesi )
GÜNEYİ : Orman
DOĞUSU : Yol
BATISI : Orman ile çevrili taşınmaz
