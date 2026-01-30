Yeni Şafak
T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 30.01.2026 00:01

İ L A N 

ESAS NO    :
2024/438 Esas
    Davacı , AHMET BIYIKLI ile  Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

    Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/438 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.                                                                

Antalya, Alanya, Kargıcak Mahallesi,

KUZEYİ    :  Yol ( Asiltürk Caddesi ) 

GÜNEYİ    :  Orman

DOĞUSU  :  Yol

BATISI      :  Orman ile çevrili taşınmaz
