T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , AHMET BIYIKLI ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;





Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/438 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.





Antalya, Alanya, Kargıcak Mahallesi,





KUZEYİ : Yol ( Asiltürk Caddesi )





GÜNEYİ : Orman





DOĞUSU : Yol



