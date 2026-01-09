Giriş Tarihi: 09.01.2026 00:01
T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO :
2024/343 Esas
Davacı , Mahmut Güngör mirasçıları Samiye Güngör ve diğerleri ile davalılar Hazine, Alanya Belediye Başkanlığı, Antalya Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/343 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Alanya, Alara (Ulugüney) Mahallesi, Eşşebere mevkii,
DOĞUSU : Mehmet Uyar taşınmazı, Kanal, 122 ada 286,287 ve 310 parseller
BATISI : Mehmet Kaplan,Halis Kaplan ve Murat Doğan taşınmazları ve 122 ada 313 parsel
KUZEYİ : Yol, Kanal ve 122 ada 309 parsel
GÜNEYİ : 122 ada 197,298 ve 312 parsel, Ahmet Ünver taşınmazı ile çevrili
(A=2951,06 ve B=6727,07 m2) Toplamı= 9.678,13 m2'lik taşınmaz
Basın No: ILN02377222