T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N





ESAS NO :

2024/343 Esas





Davacı , Mahmut Güngör mirasçıları Samiye Güngör ve diğerleri ile davalılar Hazine, Alanya Belediye Başkanlığı, Antalya Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;





Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/343 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.





Alanya, Alara (Ulugüney) Mahallesi, Eşşebere mevkii,





DOĞUSU : Mehmet Uyar taşınmazı, Kanal, 122 ada 286,287 ve 310 parseller





BATISI : Mehmet Kaplan,Halis Kaplan ve Murat Doğan taşınmazları ve 122 ada 313 parsel





KUZEYİ : Yol, Kanal ve 122 ada 309 parsel





GÜNEYİ : 122 ada 197,298 ve 312 parsel, Ahmet Ünver taşınmazı ile çevrili



