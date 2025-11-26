T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Adem ve Hediye kızı, 01/07/1925 Ankara/Altındağ doğumlu, 10735088372 TC kimlik numaralı olup, 25/06/1990 tarihinde bekar ve çocuksuz olarak vefat eden muris MÜŞERREF ŞARK'ın yapılan araştırma sonucunda mirasçıları tespit edilemediğinden, adı geçen murisin mirasçısı olduğunu ileri sürenler var ise belge ve delilleri ile birlikte bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği, aksi takdirde ilgililerin istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere Türk Medeni Kanununun 594. Maddesi gereğince mirasının Devlet Hazinesine intikal ettirileceği ilan olunur.