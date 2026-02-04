T.C. ANKARA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO

:

2024/1076 Esas





KARAR NO

:

2025/45









Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan Mahkememizin 2024/1076 Esas 2025/45 karar sayılı 29/01/2025 tarihli ilamı ile sanık İbrahim ÖZTERZİ'ninTCK 179/2, 62/1, 53/1 maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,295,00TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair verilen karar tüm aramalara rağmen bulunamayan Mehmet ve Sümbül oğlu 07/11/1986 Keçiören doğumlu Çorum İli Sungurlu İlçesi Sungurluoğlu Mah/Köy nüfusuna kayıtlı İbrahim ÖZTERZİ'ye tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,





2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren

iki hafta içerisinde

mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek ya da beyanda bulunularak mahkememiz kararına karşı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF

kanun yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde

istinaf