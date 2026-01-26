T.C. ANKARA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

KARAR NO

:

2025/723





Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02.12.2025 tarihli ilamı ile tehdit ve hakaret suçlarından CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine, kasten yaralama suçundan TCK'nun 86/2.2, 86/3.a, 29, 53 ve 58 maddeleri gereğince neticeten 6 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Nevzat ve Gülmez oğlu, 25.02.1989 doğumlu İslam ÖNGÜN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin

İLANEN TEBLİĞİNE,





2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.