T.C. ANKARA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2023/596





KARAR NO :

2025/150









Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12.02.2025 tarihli ilamı ile Vergi Usül Kanununa Muhalefet suçundan 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b, TCK'nun 53 maddesi gereğince Neticeten 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359/a.2, TCK'nın53 maddeleri uyarınca ise 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, verilen cezanın TCK 51/1 maddesi uyarınca ERTELENMESİNE karar verilen Hasan ve Aviş oğlu, 28.07.1975 doğumlu GÜNAY ŞENTUNA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan Ankara Defterdarlığı Vekili tarafından mahkememize sunulan 10.04.2025 tarihli istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.





1-7201 Sayılı Tebligat kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin

GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,





2-Hüküm fıkrasının ve istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün ve istinaf dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt Katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yoluna başvurabileceği

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR