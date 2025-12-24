T.C. ANKARA 17. AİLE MAHKEMESİ

Davacı SİNAN YILDIZ ile davalı SEVCAN YILDIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma davasında, mahkememizce karar verilmiş olup, tüm aramalara rağmen davalıya tebligat yapılamadığı, adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, 49765137934 T.C kimlik numaralı, 03/08/1979 doğumlu, Nurettin ve Saadet kızı, Sevcan Yıldız'a, mahkememizin 02/12/2025 tarih, 2025/103 esas, 2025/640 sayılı kararının tebligat kanunun 28.ve devamı maddeleri gereğince yurt dışında ilanen tebliğine karar verilmekle; Tebligat kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/12/2025

HÜKÜM:





Davanın kabulü ile; Sivas ili, Sivas Merkez ilçesi, Akkuzulu mah/köyü, C:47, H:25'te nüfusa kayıtlı, Emin ve Zöhre'den olma, 16/04/1979 Sivas doğumlu, 49813136308 TC kimlik numaralı davacı Sinan YILDIZ ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Nurettin ve Saadet'ten olma, 03/08/1979 Halbaek doğumlu, 49765137934 TC kimlik numaralı davalı Sevcan YILDIZ 'ın boşanmalarına ilişkin Danimarka Statsforvaltningen (Devlet İdaresi)'in, 24/03/2017 tarihinde kesinleşen, 11/03/2011 tarih,2007-112/8670 Dava no sayılı kararının TANINMASINA,





Davacı tarafından yapılan 11.654,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,





Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, davacı vekilinin sarf ettiği emek ve mesaisi karşılığı takdir olunan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,



