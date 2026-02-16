Giriş Tarihi: 16.02.2026 00:01
T.C. ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Vefat eden davacı Selahattin Dönmez vekili tarafından T.C Maliye Hazinesi, Çankaya Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine TMK.nun 713/1 maddesi gereğince (zilyetlik ve kazandırıcı zamanaşımı nedeniyle taşınmaz edinme) açılan tescil davasında, Vefat eden davacı tarafa, ekte gönderilen 18.11.2025 tarihli Harita ve Kadastro Mühendisi bilirkişi 2.ek raporunda belirtilen taşınmazların vefat eden davacı tarafça, Selahattin Dönmez mirasçıları adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Buna göre; belirtilen taşınmazlarda hak iddia eden ya da taşınmazların vefat eden davacı Selahattin Dönmez adına tescili şartlarının oluşmadığı itirazı bulunanların son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememiz dosyasına müracaat etmeleri tebliğ ve ilan olunur. 05/02/2026 Mahkememizce alınan 18.11.2025 tarihli Harita ve Kadastro Mühendisi tarafından hazırlanan 2. Ek raporun sonuç kısmı