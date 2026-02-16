Yeni Şafak
T.C. ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO
:
2022/571 Esas

Vefat eden davacı Selahattin Dönmez vekili tarafından T.C Maliye Hazinesi, Çankaya Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine TMK.nun 713/1 maddesi gereğince (zilyetlik ve kazandırıcı zamanaşımı nedeniyle taşınmaz edinme) açılan tescil davasında, Vefat eden davacı tarafa, ekte gönderilen 18.11.2025 tarihli Harita ve Kadastro Mühendisi bilirkişi 2.ek raporunda belirtilen taşınmazların vefat eden davacı tarafça, Selahattin Dönmez mirasçıları adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Buna göre; belirtilen taşınmazlarda hak iddia eden ya da taşınmazların vefat eden davacı Selahattin Dönmez adına tescili şartlarının oluşmadığı itirazı bulunanların son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememiz dosyasına müracaat etmeleri tebliğ ve ilan olunur. 05/02/2026 Mahkememizce alınan 18.11.2025 tarihli Harita ve Kadastro Mühendisi tarafından hazırlanan 2. Ek raporun sonuç kısmı

SONUÇ
1-
Karahasanlı Mahallesi (evveliyatı Karahasanlı köyü) tesis kadastrosu 1969 yılında yapılmıştır. Dava konusu A, B, C, D, E ve F harfleri ile gösterilen alanlar tescil harici alan olarak tespit dışı bırakılan alan içerisinde kalmaktadır.

2-
Tescil harici olarak bırakılan bu alan 2018 yılında yapılan kadastro çalışmaları sonucunda 1181 sayılı parsel olarak alanı 1.505.363,26 m2 yüzölçümü ile mera vasfi ile mera siciline kayıt edilmiştir. 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 22/4 maddesi kapsamında yapılan yenileme çalışması sonucunda alanı 1.904.634,17 m2 olarak 154 ada 531 sayılı parsel numarası ile mera olarak tescil edilmiştir.

3-
A1+A2=A,B1+B2=B, E1+E2=E olarak toplam alanları vermektedir. A1, A2, B1, B2 ve E1, E2 numaralı alanlara ait koordinatlar ile hesaplamalarda kullanılan koordinatlar birebir örtüşen aynı koordinatlardır. Dava konusu A, B, C, D, E ve F harfleri ile gösterilen taşınmazların A1, B1 ve E1 harfleri ile belirtilen alanların da tarımsal faaliyetlerin yapıldığını gösteren alanlar olarak belirtilmiştir. Bu alanların tamamı yukarıda krokilerimde belirtilmiştir.

Gereği yüce mahkemenizin takdirlerine saygılarımla arz olunur.18.11.2025
Basın No: ILN02401171