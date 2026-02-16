T.C. ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

1-

Karahasanlı Mahallesi (evveliyatı Karahasanlı köyü) tesis kadastrosu 1969 yılında yapılmıştır. Dava konusu A, B, C, D, E ve F harfleri ile gösterilen alanlar tescil harici alan olarak tespit dışı bırakılan alan içerisinde kalmaktadır.





2-

Tescil harici olarak bırakılan bu alan 2018 yılında yapılan kadastro çalışmaları sonucunda 1181 sayılı parsel olarak alanı 1.505.363,26 m2 yüzölçümü ile mera vasfi ile mera siciline kayıt edilmiştir. 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 22/4 maddesi kapsamında yapılan yenileme çalışması sonucunda alanı 1.904.634,17 m2 olarak 154 ada 531 sayılı parsel numarası ile mera olarak tescil edilmiştir.





3-

A1+A2=A,B1+B2=B, E1+E2=E olarak toplam alanları vermektedir. A1, A2, B1, B2 ve E1, E2 numaralı alanlara ait koordinatlar ile hesaplamalarda kullanılan koordinatlar birebir örtüşen aynı koordinatlardır. Dava konusu A, B, C, D, E ve F harfleri ile gösterilen taşınmazların A1, B1 ve E1 harfleri ile belirtilen alanların da tarımsal faaliyetlerin yapıldığını gösteren alanlar olarak belirtilmiştir. Bu alanların tamamı yukarıda krokilerimde belirtilmiştir.



