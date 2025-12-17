Giriş Tarihi: 17.12.2025 00:01
T.C. ANKARA 17.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. ANKARA 17.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO :
2025/3
KARAR NO :
2025/683
Defter belgeleri ibraz etmemek suretiyle vergi usul kanuna muhalefet suçundan Sanık Muazzez Meydancı hakkında mahkememizden verilen 16/10/2025tarih ve Esas No:2025/3Karar No:2025/683 sayılı karar ile;
GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanık Muazzez Meydancı'nın Defter belge ibraz etmemek suretiyle vergi usul kanuna muhalefet suçundan eylemine uyan; 213 sayılı yasanın 359/a-2. 359/4.5237 S.K.nun 62/1. 50/1-a.52/2. 5275 Sayılı Kanunun 106/3 . maddeleri uyarınca 4.500-TL. Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, karar verilmiştir.
Gerekceli Kararın sanık Muazzez Meydancı'ya tebliğ olunmadığı dosyada mevcut tüm adreslerine yapılan tebligatların bila-tebliği döndüğü adreslerden araştırılmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır.
İş bu karar özetinin ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde müştekiye tebligatın yapılmış sayılacağı, 2 hafta süresi içinde İstinaf talebinde bulunulabileceği, ilan masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 12/12/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02361319