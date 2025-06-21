T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DAVALI

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ALİEKBER BABAYİĞİT Durali Alıç Mah. 953. Sk. No:10/40 Mamak/ ANKARA





Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve sosyal inceleme raporunun tebliğe çıkartıldığı, tebligatın yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve sosyal inceleme raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Davacı Servi Babayiğit dava dilekçesinde özetle; davalı ile boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir.





Mahkememizce aldırılan sosyal inceleme raporunda özetle; Müşterek çocuğun davacı anneye verilmesinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediği bildirilmiştir.



