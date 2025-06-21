Giriş Tarihi: 21.06.2025 00:01
T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO
:
2024/632 Esas
DAVALI
:
ALİEKBER BABAYİĞİT Durali Alıç Mah. 953. Sk. No:10/40 Mamak/ ANKARA
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve sosyal inceleme raporunun tebliğe çıkartıldığı, tebligatın yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve sosyal inceleme raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı Servi Babayiğit dava dilekçesinde özetle; davalı ile boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkememizce aldırılan sosyal inceleme raporunda özetle; Müşterek çocuğun davacı anneye verilmesinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediği bildirilmiştir.
Ekte gönderilen dava dilekçesi ve sosyal inceleme raporuna, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içinde ilk itirazlarınızı sunmanız, durum ve koşullara göre bu süre içerisinde cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Basın No:ILN02245068
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