T.C. ANKARA 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2025/366





KARAR NO

:

2025/636





Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/10/2025 tarihli ilamı ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup müşteki;





Valı ve Pervane kızı, 1975 İRAN doğumlu SOROUSH MOTAVALI tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanık tarafından mahkememize sunulan istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.





7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin

GAZETEDE

İLANEN TEBLİĞİNE,





Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.