Giriş Tarihi: 15.11.2025 00:01
T.C. ANKARA 64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2025/366
KARAR NO
:
2025/636
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/10/2025 tarihli ilamı ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup müşteki;
Valı ve Pervane kızı, 1975 İRAN doğumlu SOROUSH MOTAVALI tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanık tarafından mahkememize sunulan istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin
GAZETEDE
İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
12/11/2025
Basın No: ILN02334412