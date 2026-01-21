T.C. ANKARA 80. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

KARAR NO

:

2025/332





Sahte Belge Düzenleme ve Sahte Belge kullanma suçundan Mahkememizin 2024/262 Esas 2025/332 karar sayılı 24/06/2025 tarihli ilamı ile sanık Özgür GÜRKAN'ın213 Sayılı VUK 359/b-1, 43,62, 53/1 maddesi uyarınca 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ,5.789,50 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline dair verilen karar tüm aramalara rağmen bulunamayan Ali ve Şengül oğlu 18/06/1977doğumluSamsun İli Havza İlçesi Memduhiye Mah/Köy nüfusuna kayıtlı ÖZGÜR GÜRKAN'a tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,





2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren

iki hafta içerisinde

mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek ya da beyanda bulunularak mahkememiz kararına karşı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF

kanun yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde

istinaf