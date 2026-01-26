T.C. ANKARA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI

:

İSMAİL BENLİ 36544969152





Davacı SAADET BENLİ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Ortak Hayatın Yeniden Kurulmaması Sebebiyle) davasında TMK 166/4 maddesi uyarınca boşanmalarını, davacı için 10.000,00 TL tedbir nafakası verilmesini, tedbir nafakasının dava sonunda yoksulluk nafakasına çevrilmesini, hükmedilecek nafaka miktarının artırımının düzenli bir şekilde ÜFE/TÜFE/Enflasyon oranında yıllık olarak artırılmasını, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesi talep ve dava edilmiş olmakla; mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığı, mernis adresiniz de bulunmadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.





HMK'nın 122 ve 127.maddeleriuyarıncadava dilekçesine karşı tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde HMK'nın 129.maddesindeuygun şekilde yazılı olarak cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermediğiniz takdirdeHMK'nın128. maddesi uyarınca ileri sürülen vakıaların tamamınıinkaretmişsayılacağınız,HMK'nın131. maddesi gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ileri sürmediğiniz ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz tebliğ ve ihtar olmak üzere ilanen tebliğ olunur.





İLGİLİ KİŞİ : İSMAİL BENLİ - 36544969152



